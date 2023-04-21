人民网巴黎4月20日电（记者刘玲玲、尚凯元）当地时间4月19日，中国驻法国大使馆举行2022年度中国政府友谊奖颁奖仪式，向联合国教科文组织原副总干事、清华大学中国-非洲领导力发展中心联席主席格塔丘·恩吉达，和蓝星安迪苏公司首席执行官让-马克·迪布朗两名外国专家颁发2022年度中国政府友谊奖。

中国驻法国大使卢沙野向两位专家颁发奖章和证书，并发表致辞。清华大学副校长王宏伟、蓝星(集团)董事长郝志刚、获奖者亲属及同事，法国科技、教育机构代表，中国驻法国大使馆公使陈力及使馆主要外交官等共约50人出席颁奖仪式。

卢沙野在致辞中向获奖专家表示热烈祝贺。他表示，中国的发展离不开世界，中国的发展也为世界带来新机遇、注入新动能。广大外国专家是中国现代化进程的参与者、建设者，也是连结中国和世界的重要纽带。卢沙野说，站在新的历史起点上，中国政府将坚持对外开放的基本国策，坚定奉行互利共赢的开放战略，同世界各国人民一起，携手构建人类命运共同体。

恩吉达和迪布朗感谢中国政府向其授予中国政府友谊奖，回忆了与中国的情缘，并表示将继续支持中外教育、科技和人才合作。出席颁奖仪式的嘉宾纷纷向获奖者表示祝贺。

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