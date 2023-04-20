活动现场，田敏总领事与里约天主教大学孔子学院中外方院长共同切蛋糕祝贺中文日活动成功举办。人民网记者时元皓 摄

人民网里约热内卢4月19日电 （记者时元皓）当地时间4月19日，时值中国谷雨节气、国际中文日来临前夕，由里约热内卢天主教大学孔子学院主办的2023年国际中文日活动成功举办。中国驻里约热内卢总领馆田敏总领事、里约天主教大学副校长安德烈·路易斯、孔院中外方院长等出席活动并致辞。本次活动由山河文化促进中心协办、中海油巴西公司赞助。

田敏总领事表示，中文不仅是中华民族的宝贵财富，更是全人类的共同财富。伴随着中国综合国力和国际影响力的不断提高，学习中文的热潮在世界各地持续升温。近年来，中巴两国各领域交往日益频密，合作愈加深入，文化交流也更加如火如荼。相信在两国领导人的大力支持下，在两国文化教育领域工作者的共同努力下，中巴两国文化交流将迈上新的台阶。

安德烈·路易斯表示，中国语言和文化以里约孔院为核心，辐射到整个里约天主教大学乃至里约热内卢市。里约孔院不仅教授汉语课程、介绍中国文化，还推广艺术活动，促进中巴学者互访等各类活动，不仅促进了中国语言和文化的传播，也便利了中巴两国的文化、学术等交流。

里约孔院中方院长孙艳萍、巴方院长莱昂纳多·贝伦格表示，中文是迄今为止持续使用时间最长的文字，至少拥有3500年的历史，蕴含着永恒的智慧、拥有广大的受众、具有丰富的美学内涵和强大的生命力，希望所有人在活动中感受中文以及中国文化的魅力。

活动现场，舞台上的汉服表演、武术表演不时引起观众的喝彩和掌声，精彩的茶艺表演也让很多校园内的行人驻足观看。在主办方设置的中文课程、书法、中医、中国美食等展台前，许多巴西学生饶有兴趣地体验着中国文化，现场人头攒动，一片热闹景象。

据了解，2010年，联合国将农历二十四节气的“谷雨”确立为中文日，相传这一天是仓颉创造汉字的日子，因此，在中国“谷雨”既代表雨生百谷、万物逢时的农事节气，也蕴含着汉字起源的文化内涵。

(责编：刘叶婷、杨牧)