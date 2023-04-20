巴西里约天主教大学孔院举办“国际中文日”活动
人民网里约热内卢4月19日电 （记者时元皓）当地时间4月19日，时值中国谷雨节气、国际中文日来临前夕，由里约热内卢天主教大学孔子学院主办的2023年国际中文日活动成功举办。中国驻里约热内卢总领馆田敏总领事、里约天主教大学副校长安德烈·路易斯、孔院中外方院长等出席活动并致辞。本次活动由山河文化促进中心协办、中海油巴西公司赞助。
田敏总领事表示，中文不仅是中华民族的宝贵财富，更是全人类的共同财富。伴随着中国综合国力和国际影响力的不断提高，学习中文的热潮在世界各地持续升温。近年来，中巴两国各领域交往日益频密，合作愈加深入，文化交流也更加如火如荼。相信在两国领导人的大力支持下，在两国文化教育领域工作者的共同努力下，中巴两国文化交流将迈上新的台阶。
安德烈·路易斯表示，中国语言和文化以里约孔院为核心，辐射到整个里约天主教大学乃至里约热内卢市。里约孔院不仅教授汉语课程、介绍中国文化，还推广艺术活动，促进中巴学者互访等各类活动，不仅促进了中国语言和文化的传播，也便利了中巴两国的文化、学术等交流。
里约孔院中方院长孙艳萍、巴方院长莱昂纳多·贝伦格表示，中文是迄今为止持续使用时间最长的文字，至少拥有3500年的历史，蕴含着永恒的智慧、拥有广大的受众、具有丰富的美学内涵和强大的生命力，希望所有人在活动中感受中文以及中国文化的魅力。
活动现场，舞台上的汉服表演、武术表演不时引起观众的喝彩和掌声，精彩的茶艺表演也让很多校园内的行人驻足观看。在主办方设置的中文课程、书法、中医、中国美食等展台前，许多巴西学生饶有兴趣地体验着中国文化，现场人头攒动，一片热闹景象。
据了解，2010年，联合国将农历二十四节气的“谷雨”确立为中文日，相传这一天是仓颉创造汉字的日子，因此，在中国“谷雨”既代表雨生百谷、万物逢时的农事节气，也蕴含着汉字起源的文化内涵。
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