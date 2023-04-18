第九届尼山世界文明论坛泰国分论坛成功举办

人民网曼谷4月18日电 （记者孙广勇）4月18日，第九届尼山世界文明论坛泰国中华儒学研究分论坛在泰国曼谷格乐大学举办，海内外华人华侨、专家学者等嘉宾通过线上线下方式齐聚曼谷，交流思想，共话文明，共同研究阐释中华优秀传统文化的当代价值，开启了一场人文交流互鉴盛会。泰国外交部原部长、格乐大学校长卡瑟，泰国总理府事务部长顾问亚蒙，泰国驻华大使阿塔育，尼山世界儒学中心副主任国承彦出席开幕式并致辞。

泰国格乐大学校长卡瑟表示，尼山世界文明论坛能够在泰国举办，是对泰中一家亲更好的诠释，是泰中两国文明互通互鉴的交流平台，为泰国对于中华文明的了解带来了更广阔的思路。泰国驻华大使阿塔育通过视频致辞中表示，本次论坛的主题是“中华优秀传统文化与全人类共同价值”,非常有利于推动泰中两国的文化交流与两国人民情感的增进。尼山世界儒学中心副主任国承彦表示，中华优秀传统文化不仅是中华民族的骄傲与瑰宝，也是全世界人民的财富与福祉。在曼谷举办泰国中华儒学研究分论坛，为中泰两国以及东南亚地区的文化交流互鉴提供了良好的平台与窗口，为加深文明了解，加强平等对话搭建坚实的桥梁与纽带，必将成为推动赓续中泰友谊，助力人文交流升级，夯实“中泰一家亲”理念的重要力量。

本次分论坛聚焦“中华优秀传统文化与全人类共同价值”这一主题，开展一场中泰文化碰撞的文明对话。开幕之际，一系列世界教育交流对话、主旨演讲、推进《史记疏证》编撰与传播工作等同步进行，深入阐释中华优秀传统文化在当代世界文明发展中的时代价值，为应对当前百年变局和推动构建人类命运共同体，实现全人类共同价值贡献了中国智慧与中国方案。

本次分论坛还同步举行尼山世界儒学中心格乐大学分中心（泰国）学术委员会成立暨“一带一路国家《论语》译介工程”（泰语版）启动仪式。

世界教育交流对话阶段，来自中国教育国际交流协会、泰国高等教育科研创新部、柬埔寨皇家科学院、柬中国际教育交流协会的代表分别就各国文化教育模式做了主旨发言。

据了解，泰国中华儒学研究分论坛是尼山世界文明论坛组委会疫情后首次在海外举办分论坛，也是第九届尼山世界文明论坛的首个预热活动，为增强中华文明传播力影响力，深化文明交流互鉴，推动中华文化更好走向世界贡献了积极力量

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