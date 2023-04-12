新华社北京4月12日电（记者冯歆然、董雪）针对近期媒体报道的美军文件泄密事件，外交部发言人汪文斌12日表示，中方注意到很多媒体都指出，这些泄露的美军文件清楚表明美国深度卷入到乌克兰危机当中，也再次说明美国长期利用其技术优势对包括盟国在内的世界各国进行无差别的窃密和监视监听。美方应当就此对国际社会作出解释。

当日例行记者会上，有记者问：据美国媒体报道，近日，在多家社交媒体出现一批疑似美军秘密文件。这些泄露的文件显示，美国政府不仅深入介入俄乌冲突，还持续密切监视监听盟友，而这早已不是美国第一次被曝出监听盟友丑闻。对此，美国中央情报局前分析师雷蒙德·麦戈文近日在接受采访时表示，美国所谓的盟友，实际上只是美国的附庸。发言人对此有何评论？

汪文斌表示，中方注意到很多媒体都指出，这些泄露的美军文件清楚表明美国深度卷入到乌克兰危机当中，也再次说明美国长期利用其技术优势对包括盟国在内的世界各国进行无差别的窃密和监视监听。“美方应当就此对国际社会作出解释。”

汪文斌说，美国首席外交官近期在所谓的“民主峰会”上表示，美国将与盟友一起确保技术发展符合民主价值观和利益。“但事实清楚表明，美方声称的民主价值观不过是美国用来谋取一己私利的幌子和工具而已。”

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