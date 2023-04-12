新华社华盛顿4月11日电（国际观察）世界经济复苏前景黯淡 中国“引擎”作用备受期待

新华社记者潘丽君 杨士龙 张墨成

国际货币基金组织（IMF）11日发布最新《世界经济展望报告》，下调世界经济增长预测，认为当前世界经济增长面临极大不确定性。同时，IMF预计2023年中国经济增速为5.2%。国际观察人士认为，世界经济挑战加剧之际，中国经济强劲增长对全球来说是重大利好，将成为世界经济增长的关键引擎。

挑战加剧：美欧银行业危机拖累世界经济

IMF报告认为，当前世界经济增长面临极大不确定性。除高通胀、乌克兰危机和疫情持续影响外，金融领域动荡带来了新的挑战。发达经济体硬着陆风险加剧，其中约90%的发达经济体增速或放缓。

报告预计，2023年世界经济增速将从2022年的3.4%下降至2.8%，较此前预测下调0.1个百分点。其中，发达经济体增长放缓尤其明显，预计从2022年的2.7%降至2023年的1.3%，新兴市场和发展中经济体经济今年将增长3.9%。

该机构指出，多国央行大幅加息以抑制通胀，加剧金融领域压力，而全球金融环境收紧也将阻碍复苏。如何在降低通胀的同时保持增长和金融稳定，成为各经济体政策制定者面临的难题。

IMF经济顾问兼研究部主任皮埃尔-奥利维耶·古兰沙当天在新闻发布会上表示，近期银行业动荡显示出形势依然脆弱，下行风险再次占据主导地位。他指出，通胀比预期更加顽固，令人担忧的是，过去一年来央行大幅收紧货币政策对金融领域的副作用开始显现。

上月，美国硅谷银行和签名银行相继关闭，瑞士信贷银行被瑞银集团收购，这些事件引发人们对金融市场稳定的担忧。

IMF指出，美欧银行业危机表明，美国和其他地区银行系统超预期的脆弱性可能导致金融部门动荡，并可能对世界经济产生重大影响。

IMF研究部世界经济主管丹尼尔·利11日表示，虽然银行业危机并未真正影响该机构的基线预测，但“下行风险现在更加突出”。

通胀方面，IMF最新预计，随着能源价格下降，今年全球总体通胀率将从2022年的8.7%降至7%。但剔除波动较大的食品和能源价格的核心通胀预计需要更长时间才能下降。对大多数国家而言，物价涨幅将保持在央行目标水平之上直至2025年。

IMF同时警告，从中期看，世界经济恐难恢复疫情前的增长速度，预计未来5年世界经济增速将保持在3%左右，远低于过去20年3.8%的平均水平。

难得亮点：中国是全球增长关键引擎

在世界经济前景黯淡的情况下，中国经济成为难得的亮点。古兰沙表示，中国优化调整防疫政策，助力中国经济强劲反弹，这对世界经济来说是重大利好，中国将成为世界经济增长的关键引擎。

丹尼尔·利告诉记者，中国零售和旅游业等多项经济指标快速反弹，在世界经济复苏乏力背景下，中国经济呈现出积极发展势头，预计今年对世界经济增长的贡献率将超过三分之一，将为其他国家提供重要机遇。

IMF总裁格奥尔基耶娃6日在IMF和世界银行2023年春季会议揭幕演讲时表示，今年世界经济部分增长势头来自新兴经济体，其中亚洲的表现尤为亮眼，预计中国和印度两国将贡献2023年世界经济增长的一半。

近期，多家国际机构警告世界经济增速放缓，同时强调中国经济增长势头对世界经济的提振作用。

世界银行行长马尔帕斯日前表示，今年世界经济整体疲软，但中国将是例外。中国优化调整防疫政策有助于改善中国乃至世界经济增长前景。他表示，中国民间投资强劲，货币政策具有逆周期调节空间，且政府一直在鼓励服务业尤其是医疗保健和旅游业的增长。

马尔帕斯表示，得益于中国经济前景的改善，该行已将2023年全球增长预测上调至2%，高于1月份预测的1.7%。

3月底，世行发布东亚和太平洋地区经济形势报告，将2023年中国经济增速上调至5.1%，大幅高于该行1月份预测的4.3%。

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