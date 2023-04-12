新华社北京4月12日电 题：汇聚消博 共享新机——海外人士热议中国经济活力贡献世界

新华社记者

椰风海韵迎朗日，八方来客聚海南。4月10日至15日，第三届中国国际消费品博览会在海南海口举行，向世界传递合作共赢的信号。国际观察人士与海外参展商表示，中国坚持高水平对外开放，举办消博会等国际性展会，利好全球消费增长与贸易合作。中国以开放姿态与世界共享机遇，释放经济活力贡献世界。

打造平台 畅通渠道

本届消博会汇聚全球优质消费品资源和买家卖家。海外人士表示，消博会发挥平台效应，优化消费供给，畅通消费渠道，提振消费信心，为全球消费增长和贸易合作创造机遇。

在海南国际会展中心，来自65个国家和地区的超过3000个消费品牌积极参展，许多国际头部品牌首次参展。“消博会为我们提供了独特机会。”意大利高档商品生产商联合会总经理斯特凡尼娅·拉扎罗尼说，希望借助展会推介优质产品，与中国市场建立更多联系。

展会是搭建贸易合作的桥梁，通过展会促进消费复苏、增进贸易合作是各方共识。大众汽车集团（中国）集团销售负责人孟侠表示，消博会是跨国企业在中国寻求更多发展机遇的重要平台。

创建于泰国的华彬集团深耕中国快消品领域近30年，在本届消博会上展示芙丝等多款饮料品牌。华彬集团负责人表示，消博会释放提振消费积极信号，丰富全球消费选择并激发消费活力。通过深度参展并借助海南自贸港与粤港澳大湾区联动发展，各国企业将拓展多元化、国际化的发展空间。

阿拉伯国家企业对消博会同样充满期待。埃及阿拉伯研究中心顾问阿布·贝克尔·迪卜表示，消博会为阿拉伯国家企业提供广阔的展示平台和机会，成为对接中国市场、共享发展机遇的重要渠道。

开放市场 引领潮流

“对于每一个意大利品牌来讲，中国市场至关重要。”意大利品牌意利咖啡首席沟通官维奥兰特·阿伏加德罗告诉新华社记者。这个成立于1933年的意大利咖啡品牌在展会上设立意式咖啡吧，供观众品尝感受“意式风情”。

意大利是本届消博会主宾国，超过140个意大利品牌联袂参展。为了这场盛会，意大利企业使出“浑身解数”，充满对中国市场的期盼。正如英国48家集团俱乐部主席斯蒂芬·佩里评价，“中国以前是亚洲的消费市场，现在是全球的消费市场”。

2022年，中国社会消费品零售总额达44万亿元，稳居全球第二大消费市场，连续第14年成为全球第二大进口市场。达能中国、北亚及大洋洲总裁谢伟博表示，中国消费潜力将进一步释放，是独一无二的“世界大市场”，为各国企业提供新商机。

从消博会出发，一个更加开放、更具活力的中国，正逐步引领全球消费新风向。观察人士指出，消博会是世界观察消费趋势的窗口。《菲律宾星报》专栏作家李天荣表示，中国消费市场快速上升拉动全球技术创新，提高各国生产制造、美学设计以及质量安全标准，助推全球工业生产发展。

“未来十年，中国对全球消费增长的贡献将居于领先地位。”新西兰中国国际贸易促进委员会会长和志耘表示，中国消费者处在技术更迭、多元变化与新消费行为层出不穷的前沿市场。中国坚定不移推动高水平对外开放，为全球企业共享中国市场和中国企业走向世界创造机遇。

释放活力 贡献增长

从消博会，到服贸会、进博会、广交会……中国多方位推动构建国际化大市场，持续释放经济活力，同世界共享发展机遇。海外观察人士表示，中国是推动开放合作、实现共同发展的倡导者与行动者，中国的开放举措将给世界带来更多红利。

泰国开泰银行高级副总裁蔡伟才表示，新一届消博会再次彰显中国促进自由贸易的决心和诚意，为各国带来巨大商机，为全球经济复苏注入动力。

李天荣认为，消博会令世界看到亚洲恢复经济活动正常化的成绩，有助于提升亚洲和世界经济增长信心和前景。

阿根廷阿中商会基建委员会协调人费尔南多·法佐拉里说，消博会等展会为世界带来增长机遇，对全球供应链修复与强化意义重大，“让全球共享中国经济增长成果”。

印尼智库亚洲创新研究中心主席班邦·苏尔约诺对新华社记者表示，中国以实际行动证明，“中国开放的大门不会关闭，只会越开越大”，一如既往扩大开放，与世界共享中国市场机遇，为全球经济复苏提供动力。

“中国开放的大门越来越大，环境越来越好，服务越来越优。”哈萨克斯坦世界经济政治研究所研究员叶尔苏丹·然谢托夫表示，中国以负责任的态度，促进世界经济发展与繁荣。中国经济增长是全球增长重要驱动力，让世界走上共同发展道路。

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