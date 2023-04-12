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红星耀中华｜“新大理人”林登：中国展现出开放、包容和热情好客

人民网  张文捷
2023年04月12日16:20 | 来源：人民网-国际频道
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美国人布莱恩·林登（Brian Linden）是旅行家、企业家、作家，也是位于云南省大理白族自治州的喜林苑的创始人。在大理的乡村生活了十多年后，他现在把自己看作一名“新大理人”。

林登在美国芝加哥出生长大，1984年首次来到中国，后又去了100多个国家和地区工作、旅行。2003年，他与妻子和两个儿子再次回到中国。“我想找一个地方，创造一种新的生活方式……中国一直在我心中。”他说。

林登认为，除了40多年的经济奇迹，中国更需要跟世界分享的是五千年来积累的智慧。这些智慧不仅存在于中国的城市，还存在于广大农村。2004年，他在大理喜洲定居下来，将一处文化遗迹修复，改造成了如今的喜林苑。他后来修建了其他多家喜林苑旅馆，使其成为跨文化交流的桥梁。

林登走在云南大理喜林苑客栈的台阶上。受访者供图

“每年都能看到中国的进步”

居住在大理的18年间，林登见证了大理乃至整个中国的飞速发展，尤其是在交通和医疗领域。

1985年，他从云南昆明到大理要花将近12个小时。而现在有了高铁，两个小时就可到达，一日便可往返于喜洲和昆明。

一条条新建的公路联通起隐在大理深山中的农村。“这让身处不同地方的人都可以享受到日益相似的生活。”林登说。在他和他的邻居们看来，上海、北京这样的大城市的活力也正在大理绽放，经济发展的成果逐步惠及每一个人。”

林登关注着中国共产党第二十次全国代表大会。他说：“中国的对外开放政策与我息息相关。喜林苑的成功表明，大城市以外的广大农村也在向外国人开放，为我们提供做生意的机会。”

“二十大后，我已接到两个新项目的洽谈。无论是中国人还是外国人，政府都会提供支持。喜林苑的成功也正是基于政府的开放和包容。”林登说。

林登觉得，外界仍未充分了解中国在扶贫方面所做的努力和取得的成就。他说，中国的脱贫攻坚让许许多多人有了追求梦想的机会。“他们越来越满怀壮志。”林登说，现在，他的大多数农民朋友都相信他们的子女能上大学。“我出身于美国普通人家，这样的信念在美国可并不常见，而这只是中国云南的一个小乡村。这真的很奇妙。这里的人们都有信心，相信他们的孩子会过上比他们更好的生活……我每年都能看到这种进步。”他补充道。

“让农村对每个人都有吸引力”

林登见证了大理政府为改善洱海环境所做的努力，也欣喜于现在的成果。“在任何情况下，在任何一个国家，平衡环境保护和经济发展都不容易。我很自豪地看到，政府愿意承担环境保护带来的压力和反对的声音，只为了我们的子孙后代。他们让农村越来越有吸引力。”

如今，一条“生态长廊”沿洱海而建，林登赞叹不已：“我从未看到过这样美丽的生态廊道。普通百姓们现在可以在这里骑车，尽情欣赏美景。”

18年前，农村发展机会较少，林登的村民朋友大多选择去广东等地的大城市找工作。而现在，大理旅游业蓬勃发展，人们的工作前景越来越好。新成长起来的年轻一代不再背井离乡，都积极“参与家乡的未来”，并且“开始重新看待自己的人生。”林登说。当地人对家乡的自豪感也是林登创业的灵感来源。喜林苑举办各种课程和研讨会，教授当地建筑、习俗和手工艺，讲述这里真实的故事，分享来自中国的智慧，“让人们了解中国，知道它从哪里来，理解我是多么的自豪。”林登说。

林登和妻子走在云南大理喜洲镇稻田间。受访者供图

“做大理人真好”

大理的地理位置独特，多元，包容。怀揣着新点子，秉持着创业精神，青年人回到家乡，形形色色的人们融入“熔炉”。这就类似于美国人常说的“大熔炉”，林登说。

他认为，大理象征着中国在世界舞台上的角色。“大理包容开放，是一个最好的范例。”他说：“在大理，我就是‘大理人’，‘大理人’接纳了我，就像一家人一样。这里人人平等，没有‘外国人’的概念。我们都超越了自己的身份和信仰，成为一个家庭，正如‘人类命运共同体’的理念一样。”

林登表示，中国展现出包容、好客和拥抱世界的热情，这是很值得称赞的。“中国的软实力是‘有朋自远方来，不亦乐乎’。这颗文化种子仍深深扎根于中国人心中。”他说，中国已经付出了很多努力向世界展示自己，而世界也应该更多地了解中国。

“留在中国，做一个大理人，这真的很酷。”林登说。

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(责编：于洋、杨牧)

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