人民网讯 联合国秘书长古特雷斯周二说，位于非洲之角的索马里正面临数十年来最严重的干旱，国际社会应向其提供大力支持。

据索马里《新索马里报》报道，4月11日抵达摩加迪沙的联合国秘书长古特雷斯在与索马里总统马哈茂德会谈后举行的联合记者会上表示，索马里正面临数十年来最严重的干旱，“我在这里敲响警钟，因为这个国家面临严重人道主义困难，需要大规模国际支持，以加强其安全能力，实现稳定和发展。”古特雷斯说。

据“中东在线”报道，索马里大部分地区连续5个雨季降雨量很少，导致索马里发生40多年来最严重的干旱，农牧业损失惨重，至少170万人被迫离开家园寻找食物和水。索马里卫生部、世卫组织、联合国儿童基金会3月份发布报告表示，今年上半年，严重干旱导致索马里1.81万至3.42万人死亡。联合国秘书长古特雷斯呼吁国际社会捐款26亿美元，向索马里人民提供人道主义援助。古特雷斯指出，2023年人道主义应急援助计划至今只筹集到15%的资金。报道称，联合国估计，干旱威胁着830万人，索马里总人口1544万，今年约有一半人口需要人道主义援助。2011年索马里曾发生大饥荒，当时造成26万人死亡，其中一半以上是6岁以下儿童，2011年的悲剧不能再次发生。

报道表示，在访问期间，联合国秘书长古特雷斯还与索马里总统马哈茂德讨论了“打击恐怖主义和索马里实现和平与安全问题”。马哈茂德强调，对极端组织索马里“青年党”武装的围剿正在进行，并且取得了重大胜利，到3月底，3000多名“青年党”武装分子被打死。（安国章）

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