新华社里约热内卢4月11日电 专访：期待对华合作推动巴西水产业发展——访巴西渔业和水产养殖部长迪保拉

新华社记者陈威华 卞卓丹 赵焱

巴西渔业和水产养殖部长安德烈·迪保拉日前在接受新华社记者书面专访时表示，巴西具有发展渔业的良好资源禀赋，而中国是世界上最大水产养殖国，巴西希望与中国建立并加强相关合作以助力巴西发展。

巴西渔业和水产养殖部成立于2009年，职责是促进巴西水产行业发展，2015年并入农业部。今年1月1日卢拉就任总统后，渔业和水产养殖部得以恢复，由迪保拉担任部长。

迪保拉表示，巴西水产养殖仍处于起步阶段。目前巴西主要养殖罗非鱼、大盖巨脂鲤和巨骨舌鱼等，未来应想办法增加养殖鱼类的品种。

“当前形势有助于我们加强与中国在渔业和水产养殖领域的合作，推动水产品供应链可持续发展，促进两国水产品在国际市场上赢得好口碑、提高竞争力。”他说。

据他介绍，巴西在很长时间里一直是水产品进口国。在政策鼓励下，巴西水产养殖业发展迅速，不仅可以满足国内市场需要，而且开始对外出口。巴西渔业和水产养殖业年产量约170万吨，年产值在250亿雷亚尔（1美元约合5.3雷亚尔）左右，预计产值每年增长10%以上。

外贸统计数字显示，巴西2022年水产品出口的16%销往中国，对华出口水产品主要是冻鱼、冻龙虾和鱼粉等。迪保拉说：“中国是巴西农产品的重要买家，我们希望中国能够更多采购我们的水产品。”

这位部长认为，巴西周边渔场资源丰富，远洋捕捞渔业大有可为，希望在这方面与中国加强合作，如通过合作增加巴西捕捞船只数量、改善船只性能等。

他表示，尽管目前巴中双方尚未就渔业和水产养殖建立正式合作关系，但巴方对此领域的合作项目很感兴趣。中国拥有十分先进的养殖技术，在鱼苗培育、藻类种植等方面都走在世界前列，巴方期待与中方建立并加强合作。

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