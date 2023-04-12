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欧洲专家：“拥抱中国”成为欧洲复苏和发展重要动力丨世界观

2023年04月12日10:50 | 来源：中国新闻网
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　　中新网4月11日电（陈彩霞）近来，欧洲政要密集访华。法国外贸银行亚太区首席经济学家艾西亚·加西亚·埃雷罗在接受中新网采访时表示，多名政要接连访华，表明欧中关系发展至关重要，双方希望在互惠互利的基础上，在多领域继续加强合作。“拥抱中国”，是欧盟寻求经济复苏和发展的重要动力。

制图：陈善坤

　　中欧经贸合作前景可期

　　中欧互为重要贸易伙伴。过去一年，在世界经济缓慢复苏的背景下，中国与欧盟双边经贸投资合作保持良好势头。2022年，中欧双边货物贸易总额达8473亿美元，同比增长2.4%。

　　埃雷罗指出，过去三年多，受新冠疫情等多重因素影响，欧中之间对话有所减少，当前，是加强欧中合作的良好时机。近年来，欧中双方在科技创新、绿色能源、留学生往来等领域开展了广泛合作。欧洲正加速向清洁能源转型，而国际能源署报告称，中国在太阳能电池板的各制造阶段所占份额超过80%，双方合作潜力巨大。

资料图：2022年9月16日，中欧班列(西安)国际运邮专线首次开行，列车装载着国际邮件、包裹、商业快件从西安国际港站驶出，经阿拉山口口岸出境，将于约12天后抵达波兰马拉舍维奇，邮件再交由波兰邮政转运到欧洲各国。 中新社记者 张远 摄

　　埃雷罗表示，2023年，欧盟各国经济仍面临较大不确定性，“拥抱中国”将是各国寻求经济复苏乃至发展的重要外部动力。欧洲高度重视中国市场，不断扩大市场准入，与中国企业“双向奔赴”，相互成就。欧中双方进一步加强沟通与交流，有利于商贸合作多元化，降低全球供应链风险。

　　埃雷罗还称，法国总统马克龙、欧盟委员会主席冯德莱恩相继访华，此举对于法中、欧中关系发展至关重要，旨在阐明欧洲无意与中国“脱钩断链”。双方在互惠互利的基础上，寻求在政治、经济等领域加强合作，以合作成效促进欧中关系发展，也有利于促进世界的和平与发展。

　　“共同寻求和平解决方案”

　　埃雷罗表示，马克龙和冯德莱恩此次访华，证明了在当前国际环境下，欧中彼此对沟通的需求在不断增强，可以“充满尊重，充满信念，充满友谊地进行沟通”。

　　4月6日，在北京举行的中法欧三方会晤当中，马克龙和冯德莱恩表示，欧方赞赏中方为推动政治解决乌克兰危机所做努力，期待中方发挥更加重要作用，愿同中方合作，找到劝和促谈的办法。

　　乌克兰局势事关欧洲安全和全球稳定。“我很开心看到中国为和平解决乌克兰危机所做出的努力。”埃雷罗说道。

　　她进一步指出，“中方发布的《关于政治解决乌克兰危机的中国立场》文件，为欧中在乌克兰问题上相向而行提供了基础。欧中作为世界两大力量，在解决全球性挑战上相互倚重。欧盟、中国等世界主要力量都希望帮助俄罗斯、乌克兰重新回到谈判桌上，提出切实可行的和平解决方案。”

　　埃雷罗还强调，过去的实践经验表明，如坚持“冷战”思维和意识形态对立，就会形成反噬，欧洲反对各种形式的“新冷战”。欧洲和中国都是推动世界多极化发展的重要力量，也是全球治理的重要参与者。健康、稳定的欧中关系对于维护“真正的多边主义”，意义重大。(完)

(责编：燕勐、刘叶婷)

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