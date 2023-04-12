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仅隔两周，美国再发生大规模枪击案！拜登发文哀悼

2023年04月12日10:34 | 来源：中国新闻网
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　　中新网4月11日电 综合美媒报道，当地时间10日，美国肯塔基州路易维尔市一家银行发生枪击，造成包括枪手在内的5人死亡，另有9人受伤，伤者中有两名警察。白宫官员表示，美国总统拜登已获悉这一枪击事件，并对遇难者表示哀悼。

　　据报道，当地官员表示，枪手于当地时间上午8时30分左右，在肯塔基州路易维尔市一家银行的会议室开枪。

　　目击者称，枪手似乎手持一把长枪。“他开始射击”，目击者特洛伊·黑斯特告诉美国广播公司（ABC），“我旁边的人都中枪了。我身上也沾满了血。”一位联邦执法部门消息人士则表示，枪击案中嫌犯使用的枪是AR-15式步枪。

　　警方在事发后不久赶到现场，并和枪手发生了枪战。路易斯维尔大都会警察局临时局长杰奎琳·格温-维拉罗埃尔稍后确认，枪手被警方击中身亡。

　　枪击事件发生后，警方还封锁了市中心的大部分街道。视频显示，银行入口处散落着碎玻璃。

4月10日，警察站在肯塔基州路易斯维尔枪击案事发银行大楼外。

　　CNN报道称，嫌疑人被确认为涉事银行员工斯特金（Connor Sturgeon）。熟悉调查的执法部门消息人士透露，斯特金在该银行工作了一年多，但被通知将被解雇。斯特金在网络上直播了枪击过程。该视频已从社交媒体撤下，警方掌握了这段内容。

　　警方表示，斯特金在收到被银行解雇的通知后，曾向他的父母和朋友写了便条，暗示他将在银行制造枪案。CNN援引消息人士的话说，目前尚不清楚便条是纸质的还是通过电子邮件发送，以及是在枪案发生前还是发生后被发现的。

　　警方公布了4名遇难者的身份。《纽约时报》称，四名遇难者均为银行员工。警方没有具体说明作案动机。

　　肯塔基州长安迪·贝希尔表示，其中一名遇难者是他的好朋友，“他帮助我建立了我的法律事业，帮助我成为州长，给了我关于如何成为好父亲的建议。”贝希尔也称，其他遇难者是“了不起的人”，社区将“哀悼”和“怀念他们”。

　　警方还表示，包括2名警察在内共有9名伤者被送往医院，其中3人情况危重。26岁的警员尼古拉斯·威尔在与枪手交火中被打中头部。

　　白宫称，美国总统拜登10日晚与肯塔基州长安迪·贝希尔通了电话，讨论了枪击案。拜登还在社交媒体上发文称，“我们的国家再一次为一场毫无意义的枪支暴力行为哀悼。”

　　此次枪击事件是美国最新一起大规模枪击事件，距离田纳西州纳什维尔小学的大规模枪击案仅过去大约两周时间，当时的枪击造成6人死亡，包括3名儿童。

　　根据“枪支暴力档案”网站的数据，2023年，美国迄今至少发生了145起大规模枪击事件。该机构将大规模枪击事件定义为至少有4人中枪，枪手除外。

(责编：燕勐、刘叶婷)

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