【环球时报综合报道】3月下旬到4月中旬，从中国发展高层论坛、博鳌亚洲论坛再到第三届中国国际消费品博览会，从新加坡、法国等国领导人接连访华再到世界500强企业高层纷纷加强与中国市场的互动，高水平对外开放的中国正以“强钩韧链”的方式给全球经济发展注入信心和力量。与苹果公司首席执行官库克感叹“在中国度过美好一周”形成鲜明对比的是，美国国会针对TikTok的“围剿型”听证会凸显了美国的日益封闭。美国“脱钩断链”“挖坑埋雷”的做法受到越来越多的质疑和嘲讽。美国学者艾伦·布卢姆1987年在《美国精神的封闭》一书中曾对美国进行了整体性批判。30多年过去了，人们不禁要问：为什么美国越来越走向封闭？

“华盛顿看上去把整个事情搞得太过火了”

美国走向封闭的例子比比皆是。今年1月，美国一家风险顾问公司对英国发出“预警”，称中国产的冰箱等家电及汽车内置芯片可以对英国民众进行监控。2月13日，弗吉尼亚州议会通过一项议案，禁止中国人在该州购买农地。提出议案的参议员斯图亚特妄称，“这是因为担心中国在敏感军事设施附近购买土地以及‘敌人’威胁美国的粮食安全”。该州共和党籍州长扬金还以“安全风险”为由头反对福特汽车公司在当地设立电池厂。据美国媒体报道，得克萨斯州、佛罗里达州等其他几个州也在考虑立法限制“敌对国家”购买美国的土地。

美国对“气球事件”的反应也是自我封闭和渲染外来威胁的又一个例子。美国《外交政策》杂志专栏作家艾玛·阿什福德认为：“华盛顿看上去把整个事情搞得太过火了。是美国人在利用各种技术收集中国和其他国家的情报：卫星、电话窃听、电脑入侵，甚至还有老式的人力（间谍）资源。”

3月初，美国国家安全部门和五角大楼的部分官员又开始制造话题，称“担心美国一些港口使用的中国重型起重机在作业过程中执行秘密任务，就像装有复杂传感器的‘特洛伊木马’那样”。但让人质疑的是，每当美方这样抹黑中国时，又拿不出任何确切的证据。

3月23日，TikTok 首席执行官周受资出席美国国会众议院能源和商务委员会听证会后，很多西方媒体在报道中用了“grilled”这样一个带有“烤制”“盘问”意思的词。俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃近日对美国封杀TikTok发表的评论是：“自由主义的思想在美国内部已转变为数字独裁。”俄塔社则表示，世界正处于数字时代，而华盛顿却认为“这一时代应该只由美国控制”。

小布什“总统中心”的分析人士认为，对“合理的国家安全担忧”可以进行讨论，但目前美国对TikTok的反应需要衡量，这些过度的举措是否与美国所说的“个人自由和法治价值观相一致”。实际上，针对那些狂妄、无知的议员，很多美国网民、特别是青年人并不买账，他们认为过去两年美国政府在解决高通胀等问题时缺少行动力，唯独在禁用TikTok软件上表现最积极。

除了经济领域，美国的“被迫害妄想症”让应有的中美民间交流也受阻，如对前往美国学习科技领域相关专业的中国公民进行限制和防范。一些国际舆论认为，美国的封闭性还体现在外交层面，如3月底举行的第二届所谓“领导人民主峰会”就是为了本国私利，打压其他国家。美国的“民主峰会”只是把民主和人权武器化，自然受到冷落。

法国《世界报》4月10日刊文称，美国当前的种种做法让人回想起上世纪50年代麦卡锡主义盛行时的保守和排外，也让人想到2003年美国发动的那场疯狂的伊拉克战争，“当时除了美国人以外，所有人都知道发动伊拉克战争给出的理由是错误的”。文章认为，“目前针对TikTok的战争只是美国对抗中国的一个鲜明例证，而从稀土生产到微处理器，越来越激进的美国正以‘国家独立’的名义大量补贴其战略产业”。

全球化智库高级研究员何伟文告诉《环球时报》记者，20多年来，他接触到的许多美国跨国企业都表示“在中国市场尝到很多甜头”，但如今美国的政治气氛正在隔断这种双赢的机会。他认为，绝大多数美国民众实际上不认同对华“脱钩”的做法，一些美国政客的言辞不代表企业和商界。这些人不管百姓的日常生活，只管自己的“政治正确”，所以才会唱“反华”的高调。以芯片为例，美国政界之所以要予以打压，是因为它们认为中国可能会将芯片用于军事，这种对抗性的观念使美国走向封闭。

据何伟文介绍，在经济领域，美国历史上有过典型的封闭阶段。如19世纪后半叶，为避免和英德等工业强国竞争，处于工业化建设快速发展阶段的美国采取过保护主义政策。1930年，美国根据《斯穆特—霍利关税法》大幅提高了890种商品的进口关税，导致世界贸易严重受阻。1932年，美国的平均进口关税率达到53.2%，引起加英法德等国的强烈反制，加剧了世界性的大萧条。

只想建立让全球向美国“输血”的贸易格局

做惯了“世界老大”的美国如果继续挥舞着大棒，在自我封闭的道路上一路狂奔，会给美国和全球发展带来什么样的麻烦？对此，美国《外交政策》杂志近日刊文称，美国的“零和经济”讲不通。从特朗普政府开始，在拜登政府时期加速，美国的贸易和产业政策优先将制造业生产迁回美国，但他们在追求这一目标的过程中都忽视了其他国家的利益。两人还抨击现有国际贸易和投资对美国经济和国家安全有害，尽管相关规则最初都是为了美国的利益并大多由美国制定的。拜登政府和来自两党的国会议员一起，试图以“零和”的方式对付中国和其他国家，而这些做法都基于严重的谬误。文章认为，如果美国单方面退出中国的贸易市场，其留下的市场份额将很快被其他经济体占据。创新和技术进步是通过在全球范围内制定共同标准来加速的，而不是通过设置贸易壁垒和政治。美国出台的《通胀削减法》《芯片与科学法》等产业政策和相关补贴中的歧视性内容应该被直接纠正，否则后果很可能是“与世界隔绝”。

外交学院国际关系研究所教授李海东认为，美国“走向封闭”的一个明显举动是重新布局全球经济体系，试图建立一个体现美国利益、让世界各国向美方“输血”的贸易格局。他告诉《环球时报》记者，美国启动“印太经济框架”等干预、破坏地区自由贸易的做法，就是典型的封闭化操作。在安全方面，美国主导的北约和一系列亚太安全联盟本身也是一个封闭的布局。在内政方面，美国宪法中体现出来的那种妥协精神在现实政治中已消失，民主党与共和党的尖锐对立导致美国政治陷入“只搞破坏、不搞建设”的恶性循环。李海东表示，与此同时，战略焦虑感很强的美国，还对所有发展势头好的国家采取“挖坑埋雷”的策略。

在中国现代国际关系研究院美国研究所研究员程宏亮看来，美国近年来的“封闭”表现集中在以下几个领域：一是高科技产品领域，如针对华为、大疆和海康威视等为代表的中国高科技企业和产品进行打压；二是对中国企业研发的社交软件进行封杀；三是以“草木皆兵”的方式把中国产的港口起重机、地铁车辆、家用电器等污蔑为“对国家安全构成风险”；四是在人文交流领域，如前几年对孔子学院采取打压举措等。

分析人士认为，美国的封闭趋势不仅是缺少自信的表现，也是美国内政极化、两党恶斗的结果。程宏亮告诉《环球时报》记者，民主党与共和党的党争长期极化，双方互斗除在国会激烈较量外，还加速向各级司法、行政和立法机构蔓延，并涵盖经济、社会、文化等各个领域。内政极化很容易转变为对外的简单憎恨、厌恶和排斥，当下就主要表现为两党对华争相示强，并出现不理性的“草木皆兵”和“欲除之而后快”的“集体失常”心态。

程宏亮认为，美国的一些做法看起来是“自我封闭”，本质上则是对以中国为代表的所谓“对手”的打压手段。他表示，美国此举损人不利己，对全球的经济合作产生巨大的负面影响。这种极端自私自利的做法表明，美国根本就不是一个“负责任的大国”。

“让3.3亿美国人来统治全球80亿人是不现实的”

曾自诩“大熔炉”的美国，因为开放吸收了世界上许多年轻劳动力和知识精英移民，促进了美国经济、文化、教育和科技创新等领域的高速发展，也确保了美国领先的国际地位。不过，现在怀念“大熔炉”时代的只剩下一些美国白人精英群体。大多数中底层民众，特别是少数族裔弱势群体对于这一概念的接受度越来越低，他们认为“大熔炉”的说法本身就带有浓厚种族主义色彩。李海东表示 ，美国社会一直是在这种高度不平等、文明优越论盛行的氛围下发展起来的，所以美国现在的文化分裂、认同分裂、政治分裂是不可避免的。在他看来，问题缠身的美国现在更像一个封闭的“高压锅”，如果政治精英处理不好这些问题，很可能还会出现更大的和难以预测的悲剧。

《华尔街日报》3月底公布的一项民调结果显示，爱国主义、宗教信仰、教育子女等影响过几代美国人定义“国民性格”的优先选项如今都出现大幅下降。如1998年有70%的美国受访者认为爱国主义非常重要，而现在做出这一选择的人只有约38%。对此，李海东认为，美国民众对现实政治的不满以及身份认同感的下降也使美国决策者的内外视角和政策制定呈现出相应的保护主义或封闭主义。此外，美国大量资金在过去二三十年内反复用于战争而不是用于国内建设，实际上消耗了国家的物质资源和心理资源，使得美国在对外交往时信心不足、心理失衡，这也为一些美国政客推行日渐封闭的政策提供了土壤。

近日，《纽约时报》一篇题为《美中关系不断恶化，他们必须这样做吗？》的文章援引康奈尔大学中国与亚太研究教授白洁曦的话说，与中国展开“零和博弈”的逻辑在华盛顿的两党成员中已经变得如此普遍，以至于有可能损害美国自身的利益。3月30日，该报另一篇题为《我们真的需要与中国进行新冷战吗？》的文章则这样问道：“美国的最终目标是在政治上挫败对手，还是生活在一个和平的世界里让美国能够就应对气候变化等实际问题进行合作？”文章认为，美国只有心胸开阔，保持开放、自由，才能保持最强。

当美国日益走向封闭时，中国正扎实推进高水平对外开放，并获得越来越多的国际赞赏。俄罗斯卫星通讯社在报道今年的博鳌亚洲论坛时这样写道：“参会者向世界传递了一个明确信号——解决经济不确定性和崩溃的唯一正确方法只有对话和共同努力。在全球不稳定的情况下，亚洲，尤其中国，是一个充满信心的地区。”

看到欧洲领导人近期接连出访中国的报道，有美国网民留言说：“欧洲人很清楚这是一个多极世界。法国等欧洲国家不希望与中国‘脱钩’。现在是华盛顿和普通美国人思考如何在没有全球霸权的多极世界中保持繁荣发展的时候了，毕竟让3.3亿美国人来统治全球80亿人是不现实的。”

李海东认为，对外开放是中国的基本国策。中国的政策具有连贯性，因此世界上绝大多数国家对中国未来的发展具有可预期性，都愿意与中国加深交往。而美国在过去30年间的政策捉摸不定、不可预期，所以，很多国家跟美国交往时都有所担忧。他告诉《环球时报》记者，值得警惕的是，某种程度上中国发展得越快、开放的大门越宽，美国就会越感到压力，认为自身在全球所谓的“领导地位”岌岌可危，进而在制定对华政策时更具有冲突性。

【环球时报驻美国、新加坡、俄罗斯特约记者 冯亚仁 辛斌 王臻 环球时报记者 陈子帅】

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