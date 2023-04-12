近年来，世界面临巨大挑战，各国千方百计克服诸多困难，比如新冠疫情、全球经济结构失衡、国家间武装冲突、社会不平等加剧以及气候变化。

尽管一些国家在应对挑战与克服困难上比其他国家更成功，但有一点是毫无疑问的，即我们都在同一条船上。有鉴于此，一些妄图通过实施个人主义、单边主义政策来谋求成功的国家非但不能如愿以偿，还会对世界产生负面影响。

让我们来看看巴西的情况。路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦在赢得激烈的大选后出任巴西总统。在卢拉总统的领导下，巴西政府有望通过实施消除歧视和社会不平等的政策来构建一个更加美好的未来。

中国与巴西都奉行独立自主的外交政策，并谋求可持续发展。在此基础上，卢拉总统访华大受欢迎，这将有助于建立一系列中巴合作关系，造福两国乃至其他国家。

陪同卢拉总统访华的代表团足以证明巴西对此次访问的重视，其成员包括身居要职的部长、其他官员以及商界人士。此举旨在确保巴西官员了解会谈成果，并在返回巴西后立刻着手落实。

卢拉总统或许应该询问中国是如何在2020年底如期消除绝对贫困的，以及如何在40年内让约8亿人摆脱贫困。众所周知，若想打赢脱贫攻坚战，需要经济实现强劲增长，进而增加人均收入，同时还要采取一系列额外措施，进一步改善贫困人口所处的社会环境。

对于领导人而言，增进人民福祉是头等大事。卢拉总统可能想要了解中国脱贫攻坚的详细情况，进而在巴西实施类似的脱贫举措。围绕相关目标，我们需要妥善规划，并有效执行，以确保巴西大量贫困人口获得真正所需，而不是承受负面影响。

若要了解巴西何其贫困，不妨看看巴西地理统计局的数据：2021年，巴西绝对贫困人口达到1790万左右，约占总人口的8.4%。

卢拉曾在竞选总统期间公开承诺，将在上任的第一年要求巴西27个州的州长着手推进三项重大基础设施工程建设，以此造福百姓。这就意味着81个机遇。基础设施建设正是中国的专长，因此中国可以在这一领域为巴西提供极大帮助。

卢拉总统或许会向中国领导层提出加强两国贸易往来。巴西亟需促进经济增长并创造更多就业机会，因此扩充贸易种类、纳入该国高附加值产品是十分必要的。

迈入新时代，加强伙伴关系以及各科技领域的合作对两国而言都具有重大价值。中国致力于通过人工智能、机器人、物联网以及生物科技等路径，实现可持续、创新驱动的高质量发展。这些科技的发展，商品供应以及其他投入，粮食自给自足将是一个国家在未来几年实现经济突飞猛进的关键所在。

此外，促进金砖国家等多边机制和经济集团的发展也应当受到两国领导人的特别关注，坚持多边主义是各国迈向成功的基石。中国提出的“一带一路”倡议可以在维护多边主义、改善基础设施互联互通、促进贸易增长等方面发挥至关重要的作用。该倡议在2023年迎来10周年，这对两国而言也具有重要意义。作为南美洲具有代表性的国家，巴西欢迎“一带一路”倡议能够推动该倡议在这一地区发展壮大。

中国正在通过实施有效的环境保护和生物多样性保护计划来应对气候变化，因此环境和生态议题或将成为两国领导人的会谈内容之一。巴西是地球上生物资源最丰富的国家之一，可以成为中国亲密的气候伙伴。两国可以共同制定目标，并与其他国家采取联合行动，共同造福世界。

中国与巴西也可能会讨论各国如何实现和平、和谐共处。两国致力于维护全球和平，并意识到需要优先采取哪些行动，以便更好地保护环境、消除社会不平等。毫无疑问，两国领导人会晤带来巨大的希望。

（作者系巴西中国问题研究中心主任 罗尼·林斯）

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