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通讯：“这是老中合作有历史意义的里程碑”——老挝热切期待中老铁路跨境客运开通

2023年04月12日10:14 | 来源：新华网
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　　新华社万象4月12日电 通讯：“这是老中合作有历史意义的里程碑”——老挝热切期待中老铁路跨境客运开通

　　新华社记者章建华　林昊　孙一

　　中老铁路13日将开通昆明南至万象站双向运行的跨境客运列车，昆明至老挝首都万象实现乘火车当日通达。老挝各界高度评价中老铁路跨境客运开通，期待老中合作翻开历史新篇章。

　　“马上可以坐火车到中国旅行了！”“欢迎中国游客来老挝！我们祝你们旅途愉快！”“我希望跨境列车能帮助老挝人民，尤其是学生，节约他们前往中国学习的时间和旅费！”……连日来中老铁路跨境客运开通成为老挝热议话题。

　　老挝《万象时报》总编通洛·敦沙万说：“对老挝人民来说，这是一个值得骄傲的时刻。这是老中合作有历史意义的里程碑。”一名老挝网民则表示：“这是很好的消息，铁路又快又省钱，现在去中国更便利了。”

　　“中国游客的到来会给许多旅游业从业者带来实惠。”万象街头夜市食肆摊贩诺伊·沙万告诉新华社记者，她专门学习了中文，准备好了中文菜单，“跨境旅客列车会带来更多中国游客，将有力推动老挝旅游业和经济复苏”。

　　“跨境旅客列车便捷两国往来，促进文化交流。”老挝人民革命党中宣部副部长万赛·塔维延10日说，跨境列车将为老挝带来大量中国游客，为老挝旅游相关产业发展创造机会，并进一步提升老挝人民生活水平。

　　老挝巴特寮通讯社社长坎培·披拉帕高度赞扬中老铁路开通跨境客运这一历史性事件。“开通跨境客运是对老挝发展战略的支持，老挝将成为区域交通重要联结点。”他说。

　　2021年底，中老铁路开通运营，为老挝人民开辟了一条通往发展和繁荣的新途径。此次昆明南至万象站跨境客运列车开通前，昆明至磨憨、万象至磨丁旅客列车已分段开行，受到沿线民众青睐；跨境货物列车积极探索“澜湄快线”“中老铁路+中欧班列”等铁路国际联运新模式，跨境货物运量和品类不断增加，中老铁路呈现客货两旺态势。

　　截至4月9日，中老铁路累计发送旅客1393万人次、货物1838万吨，其中跨境货物359万吨，为构建中国与南亚东南亚黄金大通道、中老命运共同体发挥了积极作用。

　　老挝总理府办公厅副主任提帕贡·占塔冯萨3月29日在政府月度工作会议后对媒体说，旅游业是老挝疫情后恢复发展的优先产业，老中铁路跨境运输将显著促进老挝旅游业发展。

(责编：燕勐、刘叶婷)

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