人民网柏林4月11日电 （记者李强）近日，由西安市人民政府主办，西安市投资合作局、西安经济技术开发区管委会、西安市轨道交通集团（西安地铁）、中国国际投资促进中心（德国）承办的西安市汽车及轨道交通产业投资环境说明会顺利举行。本次活动以“直通欧盟，链接长安”为主题，中国中车集团、西安轨道交通集团到访法兰克福，与数家知名德国企业共讨合作共赢新机遇。

中国驻法兰克福总领事馆商务参赞朱伟革、黑森州前国际司司长博喜闻博士（Dr.Micheal Borchmann）、西安市投资合作局胡鹏、西安经开区管委会贾强、西安市轨道交通集团总经理马钢、中车科技开发有限公司捷克公司总经理李宇涵、ProITCar汽车产业集群董事会主席瑞斯豪森教授（Prof.Dr.Hagen Ringshausen）以及来自采埃孚、克诺尔、莱茵Tuev等数家德企的代表齐聚一堂，就汽车产业技术、产业链协同、市场开拓等议题进行了深入的交流和探讨。

朱伟革在致辞中表示，中国政府将继续推动高水平的对外开放，为吸引外资、利用外资做出更大努力。德国和中国在经济上互补性很强，过去50年的合作给两国及两国人民带来了繁荣。朱伟革希望中德两国本着务实和理性的精神，继续坚持合作，实现双赢，不受到以价值观为导向的外交政策及人权政策干扰。

朱伟革强调地区合作是中德关系中的重要组成部分，为双边关系提供稳定性和动力。在过去3年中，两国面对面的交流与合作因新冠疫情而中断。但现在越来越多的中国代表团来到德国，与德国企业共同探索未来发展方向和合作机遇，这对两国的经济发展都具有深远意义。

博喜闻在发言中首先对到访的西安代表团致以诚挚的问候，并对他们能在疫情结束后立即拜访德国、促进德中交流表示衷心的感谢。在他看来，中国在国际上的经济地位不言而喻。即使是在疫情时期，中国也依旧能保持稳步上升的经济增长速度，这无疑能给德国企业注入更多投资信心。此外，德中几十年的合作经验表明，只要双方在平等、尊重的前提下进行贸易往来，必能实现双方共赢。

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