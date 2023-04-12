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摩洛哥加快发展可再生能源

本报记者  管克江
2023年04月12日06:13 | 来源：人民网－人民日报
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　　摩洛哥能源转型与可持续发展大臣莱拉·贝纳尔近日在摩洛哥议会表示，摩洛哥当前有61个在建可再生能源项目，涉及金额5.5亿美元。该国有望在今年实现可再生能源发电占比42%的目标，并在2030年将这一比例提高至64%。

　　摩洛哥太阳能和风能资源丰富。据统计，摩洛哥全年日照时长约3000小时，排在世界前列。为实现能源自主和应对气候变化影响，2009年摩洛哥出台《国家能源战略》，提出到2020年使可再生能源装机占全国发电装机总量的42%，之后摩政府再度调高目标，争取使这一比例到2030年达到52%。

　　为吸引和支持各方加大可再生能源投资，摩洛哥逐步取消对汽油和燃油的补贴，并成立摩洛哥可持续发展署，为相关开发商提供一站式服务，包括许可、购地和融资等。摩洛哥可持续发展署还负责为指定地区和装机容量组织竞标，与独立电力生产商签署购电协议，并将电力销售给国家电网运营商。2012年至2020年，摩洛哥风能和太阳能装机容量从0.3吉瓦增长到2.1吉瓦。

　　作为摩洛哥发展可再生能源的旗舰项目，摩洛哥中部的努奥太阳能发电园已建设完成。该园区占地超过2000公顷，发电装机容量582兆瓦。项目共分四期，一期项目于2016年投产，二期及三期光热项目于2018年投产发电，四期光伏项目于2019年投产发电。

　　摩洛哥与欧洲大陆隔海相望，摩洛哥在可再生能源领域的迅速发展受到各方关注。欧盟于2019年推出“欧洲绿色协议”，提出到2050年在全球范围内率先实现“碳中和”。然而，乌克兰危机以来，美欧多轮制裁的反噬作用令欧洲深陷能源危机。欧洲国家一方面出台措施节约能源，一方面寄望在中东、非洲等地区寻找替代能源。在此背景下，一些欧洲国家纷纷加强同摩洛哥等北非国家合作。

　　去年10月，欧盟与摩洛哥签署谅解备忘录，建立“绿色能源伙伴关系”。按照这份谅解备忘录，双方将在私营部门参与下，加强能源和应对气候变化方面的合作，通过对绿色技术、可再生能源生产、可持续交通和清洁生产领域的投入促进行业低碳转型。今年3月，欧盟委员会委员奥利维尔·瓦尔赫里访问摩洛哥，宣布欧盟将向摩方追加提供6.2亿欧元资金，用于支持摩加快发展绿色能源、加强基础设施建设等。

　　国际会计师事务所安永去年发表报告认为，得益于丰富的可再生能源资源和强有力的政府支持，摩洛哥将在非洲绿色革命中保持领先地位。


　　《 人民日报 》（ 2023年04月12日 15 版）
(责编：卫嘉、袁勃)

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