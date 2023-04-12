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他在澳大利亚维护华侨华人权益

睿  加  胡  萍
2023年04月12日05:50 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　由于语言障碍和社会文化差异，海外华侨华人在生活中时常遇到难题，需要咨询专业律师意见。在澳大利亚，律师沈寒冰曾代理多桩与华侨华人利益切身相关的案件，用法律知识维护华侨华人权益。

　　海外求学 饱受艰辛

　　1990年，初到澳大利亚的沈寒冰意识到，自己的英语水平十分糟糕，对于课程内容只是一知半解。尽管生活拮据，沈寒冰却愿意支付每小时100澳元的英语补习费用，邀请澳大利亚小学老师为他授课。“老师告诉我，20岁开始学习英语很难达到母语者的水平，但我想尽最大努力。我从小学英语内容开始学习，练习听力，甚至戴着耳机入睡。直到现在，我每晚都必须听英语音频才能入睡，这已经成为习惯了。”

　　除了语言障碍，与同事间的差距也让沈寒冰心情复杂。“我曾在澳大利亚律师所从事文员工作。我的对桌是当地人，他的父母和叔叔都在澳大利亚法律机构工作。他经常邀请我出国游玩，还会随口说出在某地购置的地产。但对我来说，出国游玩的费用是一笔天文数字。我感到无处不在的差距。”

　　为了生计，一天工作15小时对沈寒冰来说是常事。他常常从清晨工作到深夜，只为了30澳元的收入。“我甚至不知道下班的具体时间，老板告诉我，客人走了我就可以下班。”

　　坚定学法 加倍努力

　　在大学期间，沈寒冰全身心投入法律专业学习。就读于澳大利亚知名法学院的他直言，专业学习难度和竞争压力都十分大。“周末，老师经常邀请我们吃下午茶，讨论最近看过的文章和发生的案件，这让我们有机会和老师充分交流。但每次下午茶时间，我都十分紧张，害怕自己无法回答老师的问题。”

　　从事律师行业20多年来，沈寒冰经常从早上7点工作到晚上11点，他也因此被朋友们戏称为“711”。“我经常趁着澳大利亚圣诞假期飞回中国，在大学里办讲座，谈自己对法律的见解。记得有一年圣诞节，我发烧到39.5℃。上飞机后，我瘫坐在座位上，空乘人员走上前，询问我的身体情况。我开玩笑说，自己还活着。”

　　沈寒冰的办公室里放置着一条床单。为了思考案件，他经常随手把床单铺在地毯上，席地而卧。“有时候凌晨2点，我突然想到案件的突破口，就会开车去办公室。我的家人也都习惯我这种不太正常的行为了。因为工作繁忙，我一直缺席孩子的家长会，心里十分愧疚。”

　　宣传知识 维护权益

　　从业以来，沈寒冰负责过多起重要案件，民事纠纷、商业诉讼、刑事辩护等领域均有涉猎。“最近，我遇到的一个案子，让我啼笑皆非。我的客户担心在澳大利亚留学的孩子买不到治疗新冠肺炎的药品，就通过快递的方式从中国寄送了药品，但该类药品在澳大利亚属于违禁药，在海关被截留，最后只能通过法律途径解决。”

　　在代理“维多利亚楼花案”时，沈寒冰使用衡平法维护了华人权益，胜诉了一桩看起来败局已定的案件。这一判例也入选了一些法学教科书。

　　他说：“当时，房产中介向低收入的华人客户虚假宣传说，每月仅需支付50澳元就可购入一套房产，但事实并非如此。在华人客户无力缴纳余款后，他们被开发商告上法庭。我翻遍法律典籍，也没有找到类似的判例，直到我想到了衡平法，向法官陈述当事人是因为中介误导才签订了购房合同。最后，我和我仅剩的两个当事人数次取证和诉讼，历时3年多，才赢得了最终的胜利。”

　　在沈寒冰律所自制杂志的最后一页，以“赵亚当”和“钱夏娃”为名的两个主人公用一段段对话向读者解释法律案件。沈寒冰也曾长期在报纸上开设专栏，用生动的小故事讲解常见的案件，让华侨华人了解英美法系。“澳大利亚的诉讼费十分昂贵，如果华侨华人和留学生提前了解一些法律知识，就可以规避风险，省去一笔不小的费用。”

(责编：袁勃、杨光宇)

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