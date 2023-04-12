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侨胞组建曲艺协会——

用相声把中式幽默带向欧洲（侨界关注）

杨  宁  陈思扬
2023年04月12日05:50 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　二〇一九年，瞿见（左）、张晓阳（中）、戴梦平（右）在卢森堡首届“国际说唱幽默艺术节”上表演相声《大翻译家》。
　　受访者供图

　　说、学、逗、唱，口中妙语连珠；折扇、醒木、手绢，表演惟妙惟肖。相声以个性鲜明的人物角色、视听结合的表演方式、喜剧性的艺术风格，成为中国百姓喜闻乐见的娱乐活动。如今，侨胞带它漂洋过海，把中式幽默带向欧洲。

　　

　　热爱相声 巴黎相会

　　旅法侨胞张晓阳祖籍天津，生长于北京，家中关于相声、评书的磁带、书籍让中国曲艺在他的生命里扎下了根。来到巴黎，张晓阳结识了一群同样热爱相声的朋友，从自娱自乐式的小剧场演出到票友圈子逐渐扩大，华人相声团体雏形渐显。

　　2014年，张晓阳迎来了相声表演和正式创立华人相声协会的“最佳拍档”——瞿见。

　　当时，瞿见来到巴黎尚未满一周，是欧洲的新客，但在国内相声舞台，他已崭露头角：本科期间，他创办的相声团体“元庆相声社”运行2年，就让观众坐满了千人剧场；在清华大学读研时，学校的曲艺队和校外的小剧场都见证了他的相声之路。

　　初到异乡就发现相声组织，瞿见迫不及待前往张晓阳的剧场。演员在得知瞿见的演出经历后，热情邀请他直接上台“露一手”，只无奈团里一时没有合适的行头。

　　然而，瞿见或许早预感在巴黎有演出机会，他立马回到住处，取上行头，在“攒底”的群口相声《八扇屏》中亮相。“这段传统相声框架固定，但贯口可以灵活调整，基本无需事先排练。”过了这把瘾，瞿见在海外与相声再续前缘。

　　2017年，在瞿见和张晓阳等成员的共同筹备下，中法曲艺文化协会在法国正式注册成立。协会沿袭相声界传统，依据新成员加入时间，按照《礼记》中的“广博易良”“疏通知远”八个字分科，并赋予它新内涵：广博，是作艺博闻强识；易良，是做人平易善良；疏通，是在海外讲好中国故事；知远，是须始终立足当地。

　　从此，向法国观众介绍中国曲艺，推动文艺交流成为了成员们的共同目标。协会的核心演出品牌“巴黎相声大会”开启商演仅3个月，可容纳百余名观众的剧场就座无虚席，不得不加座售票。几年来，相声、快板、评书等传统艺术的经典节目，以侨胞旅欧生活为素材的原创新作，形式新颖的相声剧、脱口秀等，吸引了越来越多的中外观众。

　　潜心创作 中西合璧

　　协会的相声演出不仅在法国叫好又叫座，还通过巡演，走进了欧洲其他国家的26个城市。两年内节目不得重复的规定和200余场演出锻炼，大大提升了演员们的创作实力。

　　2019年，首届“国际说唱幽默艺术节”在卢森堡举办，瞿见、张晓阳和法国相声爱好者戴梦平凭借中、法、德、英四语的原创相声作品《大翻译家》一举获得“红狮奖”艺术创新奖。

　　“原本我一直找不到《大翻译家》的创作灵感，直到在德国海德堡的大学广场等车时，耳边充斥着各国语言，灵感忽然就来了。”回忆创作经历，瞿见表示，希望针对卢森堡语种多样的特点，让相声在多种语言的交织中推进。

　　新作“出炉”后需反复打磨，演员们先在巴黎相声大会的业务场试演，又在正式演出前得到了著名相声演员姜昆、范军等的指点。

　　演出现场，当演员把“上鞋不使锥子——真（针）好，狗撵鸭子——呱呱叫”这两句中文歇后语直接翻译为“très bien”（法语，意为“真好”）时，场下观众起初一愣，短暂回味后又捧腹大笑：同一含义在中文和法语表述中长短对比鲜明，简练的翻译又展示出歇后语“真正的含义只存在于破折号后”的特点。3位演员配合默契，4种语言相得益彰，在现场华人观众占比不高的情况下，来自东方的语言艺术赢得了满堂彩。

　　“节目很好，但你以后别再被他欺负了。”演出结束后，卢森堡国务委员会前主席马塞尔·索伯对瞿见的搭档说。这让演员们倍感欣慰：“这说明他完全进入了节目建构的情境。”后来，南京大学苗怀明教授撰文评价这次创新使相声在海外“完成了本土化，也许是中国曲艺在海外发展的一条道路。”

　　同心同向 海外新家

　　从推出针对非汉语母语儿童的曲艺兴趣班，到在德国海德堡大学开设相声高级研讨课，中法曲艺文化协会开展的相声教学活动，吸引了来自中国、法国、德国的30多位固定演、学员。协会成了外国人了解中华文化的窗口，也凝聚了海外华侨华人的乡情。

　　在奥地利巡演时，以温州、青田老华侨为主的观众不熟悉普通话，更难以理解作为相声背景的中国社会新潮，前几次演出均未达到理想效果。瞿见有些失落：“一些华侨把每年仅一天的休假时间用来看我们的演出，使命感让我更想为他们带去欢笑。后来，我突然想到在节目中学说他们的家乡话，这就好比我们看外国人结结巴巴学汉语，场子果然一下就热了。”

　　在协会的“熏”相声计划中，成员们通过赏鉴经典相声作品，交流心得并付诸实践，有的零基础成员从实验剧场逐步走向商演舞台，担任压轴演员。协会“元老级”成员于一也感慨万千：“刚开始，我怕观众不笑，创作时只顾塞‘包袱’。和其他成员多次探讨后，我开始重视相声的角色塑造和情节逻辑，希望呈现更经得起推敲的作品。”

　　加入协会3年后，于一女儿出生。于一将她带进协会成为“广”字科学员，取艺名为于广菱。小广菱继承了母亲的爱好，从经典绕口令《十八愁》到快板、二人转，不时“吊嗓子”，跟着母亲说两句。

　　“相声包罗了各种中国故事。我希望孩子通过学习相声，了解中华历史、懂得欣赏中式幽默。”于一说，“她曾跟我去现场演出，很享受台下的热烈气氛。”

　　随着协会成员流动，作为逗哏演员的于一与协会的绝大多数捧哏演员都合作了一番。在与搭档磨合、熟悉彼此语言风格的过程中，成员们走进了彼此的生活，成为交心挚友。

　　与中法曲艺文化协会相伴的时光里，成员们有人从高中生变成了本科生、研究生；有人从企业离职，转换了人生赛道；也有人博士毕业，回国任教。但在与故乡万里之遥的巴黎，始终有这样一群胜似亲人的同胞相互扶持，将中国曲艺的种子播撒向欧洲。

(责编：袁勃、杨光宇)

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