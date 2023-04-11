新华社华盛顿4月10日电（国际观察）“泄密文件”印证美国是斩不断的霸权“黑手”

新华社记者邓仙来

美国媒体近日报道，一批疑似美军秘密文件日前出现在推特等多家社交媒体上，文件涉及俄乌冲突等方面情报，并包含韩国、以色列政府高层疑似遭美国情报部门监听的内容。美国政府称仍在调查泄密事件，美国媒体分析认为，这些文件的真实性颇高。

分析人士指出，从深度介入冲突到一再监听盟友，此次“泄密门”再次表明，为了维护自身霸权而无所不用其极，美国是斩不断的霸权“黑手”。

深度介入冲突

综合多家美国媒体报道，泄露的美军秘密文件超过100页，其中涉及俄乌冲突的内容包括乌克兰方面的兵力及武器配置、战场地图、俄乌双方伤亡情况等，甚至含有标注“绝密”的情报。

据美国《纽约时报》报道，相关文件虽然不涉及具体作战计划，但详细说明了美国和北约帮助乌军增强实力以支持其在今年春季对俄军发动反攻的计划。文件显示，美方不仅向乌方提供可供打击的俄军目标详细信息，还就在复杂情况下利用火车长途运输援乌武器做出协调规划，并对乌军的防空能力短板和弹药严重匮乏发出警告。

美国媒体指出，有充分证据表明，此次事件系情报泄露。被公开的内容为纸质情报的照片，美国官员认为其中大部分内容是真实的。疑似有人将纸质文件折叠后放入衣袋，并转移至安全地点进行拍照，“泄露者是美国官员的可能性很大”。目前，美国国防部和司法部正对事件展开调查，中央情报局也表示知晓事件并已着手调查。

分析人士指出，乌克兰危机升级源于美国主导北约不断东扩挤压俄罗斯战略空间，冲突升级后美国不断拱火浇油并向乌方提供武器，企图利用战事消耗和拖垮俄罗斯，从而维护自身霸权。这次泄露的文件表明，美国介入俄乌冲突的程度比人们预想的要深得多。

《纽约时报》说，毫无疑问，这些文件证实了美国深度介入俄乌冲突的“每日战情”，并向乌军提供精准情报和后勤保障。它们清楚地表明，除了没有派美军直接参战和向乌方提供可打击俄境内目标的武器，美国“几乎在所有方面都深度卷入了这场危机”。

俄军事专家瓦西里·丹徳金说，这些文件表明，美国和北约操控着乌武装力量的部署，这是毫无疑问的事实。

再曝监听丑闻

除深度介入俄乌冲突外，此次泄露的文件还显示，美国监听乌克兰总统泽连斯基与该国官员的内部对话，并获取了韩国和以色列等盟国的内部沟通情况。

据报道，韩国政府去年年底应美国政府请求向其出售炮弹，但强调这批武器的“最终用户”必须是美军。此次泄露的部分文件显示，韩国政府内部担心美国将这批武器转运至乌克兰，而这将违反韩国不向交战国提供致命武器的政策。另一部分泄密文件则显示，以色列情报机构摩萨德领导层呼吁该组织官员参与抗议以色列政府致力推动的司法改革。

美媒指出，上述信息是美方通过所谓“信号情报”获取，而“信号情报”是情报界专用术语，意味着美国政府对这些国家持续实施监听。

此次监听事件曝光后，韩国舆论哗然。韩国最大在野党共同民主党党首李在明10日表示，“韩美是同盟关系，同盟间最核心的价值是相互尊重”，“窃听同盟国的总统府令人难以接受”。该党发表声明，指责美方此举侵害韩国主权，要求美方确认真相并确保此类事件不再发生。韩国《韩民族日报》评论说，韩美虽为同盟，但美国在敏感问题上秘密刺探韩国内部信息会对韩国国家利益造成巨大损害。

这不是美国第一次曝出监听丑闻。2013年，美国前防务承包商雇员爱德华·斯诺登向媒体曝光了美方代号“棱镜”的大规模秘密监听项目，其监听对象不仅覆盖美国公民，也包括法国、德国等欧洲国家的政要和民众。2021年5月，媒体爆料，美国通过丹麦情报部门监听德国、法国、瑞典、挪威等欧洲盟国领导人。尽管这些丑闻每次都会引发批评，但正如韩国《东亚日报》社论指出的那样，“在相关国家的反对和批评中，美国的监听仍在继续”。

分析人士指出，从“棱镜门”到“泄密门”，美国无视他国主权，在世界范围内大搞无差别监听监控，连盟国领导人都不放过，即便遭到曝光也不收手。另一方面，美国却指责他国搞网络监控，借所谓“国家安全”问题打压别国高科技企业，一个重要目的就是维持其对全球网络的监控能力。这充分反映了美国的霸权心态和“双标”做派。（参与记者：陈汀、陆睿、孙一然）

(责编：徐祥丽、刘叶婷)