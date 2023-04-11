新华社北京4月11日电（记者曹嘉玥、冯歆然）外交部发言人汪文斌11日表示，中方现已做好接返旅美大熊猫“丫丫”回国的各项准备，在美方许可证发放后，将以最快的速度将大熊猫“丫丫”平安运送回国。

当日例行记者会上，有记者问：日前，美国田纳西州孟菲斯动物园为旅美大熊猫“丫丫”举行了欢送会。此前，“丫丫”的健康状况牵动着很多中国网民的心。请问“丫丫”回国是否有新的进展？

汪文斌说，经向主管部门了解，按照中国动物园协会和美国田纳西州孟菲斯动物园之间达成的大熊猫合作研究协议，双方合作于4月7日到期，美国孟菲斯动物园于4月8日举行了欢送仪式。下一步，美国鱼类及野生动物管理局在4月12日结束大熊猫“丫丫”和“乐乐”出口许可证的公示后，将按程序研究发放出口许可证。

“中方现已做好接返大熊猫‘丫丫’回国的各项准备，并将与美方合作机构加强协调，完成运输前的健康评估，在许可证发放后，将以最快的速度将大熊猫‘丫丫’平安运送回国。”他说。

汪文斌表示，目前，中国动物园协会专家和北京动物园两名专业技术人员在美与孟菲斯动物园共同开展大熊猫饲养护理工作，已基本掌握了大熊猫“丫丫”的日常饲养情况。目前“丫丫”除皮肤病导致的毛发脱落外，整体状态相对平稳。中方已从隔离检疫场地、饲养场地、饲养方案、医疗保障、饲料供应等方面做好了迎接“丫丫”回国的各项准备工作。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)