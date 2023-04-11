新华社特古西加尔巴4月10日电 专访：同中国建交，洪都拉斯走上“正确道路”——访洪都拉斯外长雷纳

新华社记者朱婉君 赵凯

洪都拉斯外长雷纳日前在洪首都特古西加尔巴接受新华社记者专访时表示，洪都拉斯同中国建交是走上了“正确道路”，期待双边关系发展造福两国人民。

雷纳日前刚结束北京之行返回特古西加尔巴，他于3月26日同中国国务委员兼外长秦刚在北京举行会谈，双方代表两国政府签署建交公报。他告诉记者，此次访华使他首次有机会近距离观察中国高水平发展，访问最重要成果便是实现洪中建交。

雷纳说，美国等国的特殊利益群体抱守冷战思维，不愿看到洪中建交，甚至企图在洪制造恐慌，但洪政府秉持开放的外交政策，积极推动多边主义发展，作出同中国建交的主权决定。

“我认为，这是一条正确道路。”雷纳表示，洪都拉斯看到，中国已发展成为世界第二大经济体，中国提出的共建“一带一路”倡议和构建人类命运共同体理念等得到国际社会越来越多的认同和支持，洪都拉斯顺应国际大势，作出“符合逻辑的选择”。

雷纳表示，洪方希望同中方建设富有成效的双边关系，在金融、贸易、能源、卫生等领域同中方开展务实合作，使合作成果惠及两国人民。

“我们在许多方面可以向中国学习。”他举例说，拥有14亿多人口的中国历史性地解决了绝对贫困问题，洪政府渴望向中国学习减贫经验，帮助更多民众改善生活。

“合作、共赢”是雷纳对洪中关系的展望。他表示，近年来，中资企业已在洪承建惠及民生的大型基建项目，随着两国建交，期待更多中资企业参与洪基础设施建设，助力洪经济社会发展。同时，洪方期待咖啡、棕榈油、养殖虾等当地特色农产品进入中国市场。

雷纳说，华人到洪兴业已有悠久历史，洪中建交后，期待双方进一步推动人文交流合作，使两国人民增进相互了解，加深友谊。他指出，两国建交将促进人员往来，更多洪年轻人有机会到中国留学进修。此外，洪中可在考古合作方面进一步拓宽学术科研交流空间。

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