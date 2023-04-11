人民网曼谷4月9日电 （记者孙广勇）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称“国铁集团”）获悉，4月13日，中老铁路将从昆明南、万象站双向对开国际旅客列车，昆明至万象间可实现乘火车当日通达。北京时间4月11日9时，两国铁路部门将同时发售国际旅客列车车票。

据了解，中老铁路国际旅客列车采取朝发夕至运行模式，每日双向对开各1列，全程经停昆明南、普洱、西双版纳、磨憨、磨丁、琅勃拉邦、万荣、万象8个车站，包括铁路口岸通关时间在内的全程旅行时间均为10小时30分，昆明至万象间可实现当日通达。其中，昆明南至万象的D887次，北京时间昆明南8：08始发，当日18：38到达万象；万象至昆明南的D888次，北京时间万象9：08始发，当日19：38到达昆明南。

中老铁路国际旅客列车使用动力集中型“复兴号”“澜沧号”动车组开行，最高运行时速160公里，编组9辆，总定员720人，每组座椅下方均设有中国和老挝标准电源插座，旅客信息显示、广播和服务标识均采用中、老、英三种语言。中老铁路国际旅客列车开行初期，两国铁路部门将根据跨境客流情况，灵活设置动车组跨境车厢和非跨境车厢，并按相应区段出售车票。

中老铁路国际旅客列车采取“两地两检”通关模式。以昆明南至万象的国际旅客列车为例，具体通关流程为，列车到达中国铁路口岸站磨憨站后，跨境旅客须携带全部行李，进入出境联检区域，配合中方海关人员完成出境联检后，返回列车继续旅行；列车运行至老挝铁路口岸站磨丁站后，旅客须携带全部行李下车，进入入境联检区域，配合老方海关人员完成入境联检后，到站为磨丁的旅客可直接出站，到老挝其他车站的旅客，返回列车继续旅行。万象至昆明南的国际旅客列车通关流程与此相同。旅客一次出境、入境通关时间各需1.5小时左右，出境和入境口岸通关时间共需3小时左右。

北京时间4月11日9时，中老两国铁路部门将线上线下同时发售国际旅客列车车票。

购买昆明南始发国际旅客列车跨境车票的旅客，可通过中国铁路12306网站（含客户端）和昆明、昆明南、普洱、西双版纳、磨憨5个指定车站售票窗口，购买昆明南至万象间的跨境火车票。其中，通过互联网渠道购票的，旅客乘车前需持购票时使用的本人有效护照，到以上中国段5个指定车站售票窗口换取纸质车票。

购买万象始发国际旅客列车跨境车票的旅客，可通过老挝铁路互联网售票系统（LCR Ticket APP）和万象、万荣、琅勃拉邦、磨丁4个指定车站售票窗口，购买万象至昆明南间的跨境火车票。通过互联网渠道购票的，旅客乘车前需持购票时使用的本人有效护照，到以上老挝段4个指定车站售票窗口换取纸质车票。跨境旅客进出站、口岸通关上下车时，均须核验纸质车票。购买国际旅客列车中的非跨境车厢车票，中国段实行电子客票，老挝段须取纸质车票。

中老铁路国际旅客列车的开行，对于方便沿线民众出行、推动两国旅游等产业发展、促进两国经贸往来和共建“一带一路”高质量发展，具有十分重要的意义。下一步，中老两国铁路部门将根据客流情况，适时优化调整国际旅客列车开行方案，加强与海关部门的沟通协调，不断提高服务质量，为造福中老两国民众、构建中老命运共同体作出新的更大贡献。

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