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通讯：撒哈拉沙漠边缘的小城大爱——探访中国援外医疗第一站赛伊达

2023年04月11日15:24 | 来源：新华网
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　　新华社阿尔及利亚赛伊达4月11日电 通讯：撒哈拉沙漠边缘的小城大爱——探访中国援外医疗第一站赛伊达

　　新华社记者吴天雨 陈梦阳 帅安宁

　　阿尔及利亚首都阿尔及尔西南460公里的撒哈拉沙漠边缘，有一座人口不足20万的小城赛伊达。1963年4月，应阿尔及利亚卫生部请求，中国首支援外医疗队从北京出发，经莫斯科、贝尔格莱德、拉巴特来到这里，开启了一场已持续60年的爱的征程。

　　赛伊达的工作、生活环境十分艰苦。第27批援阿尔及利亚医疗队赛伊达分队负责人雷利荣日前告诉记者，沙尘暴来袭时，人都难以呼吸，因当地干旱、日照强，蔬菜种子刚冒出芽就可能被晒死。

　　阿尔及利亚在1962年独立后，全国缺医少药。今年86岁的湖北老医生薛进曾在1965年至1968年作为援阿医疗队员在赛伊达工作。他回忆说：“当时的赛伊达除了中国医疗队员，只有一名医生和一名护士。病房内只有体温计、血压计。”

　　骨科医生涂大椿曾作为第23批援阿医疗队员在赛伊达工作，因所属科室人手严重不足，涂大椿曾连续3个月每天早8时到晚10时值班，每3天还要上一次急诊夜班。他说：“一天下来，深蓝色的手术服长时间被汗水浸泡，竟变成了灰色，下班后，再没力气做别的事。”

　　妇产科医生程丽是援阿“三朝元老”。2021年第三次援阿时，程丽终于如愿以偿，来到赛伊达这个与中国医疗队缘分最深的地方。赛伊达条件艰苦，日常工作量很大，值班时每天要做十几台手术。程丽说，自己在这里实现了作为医者的价值，留下了割舍不下的感情，作为妇产科医生，“已把这里的孩子当作自己的孩子了”。

　　据雷利荣介绍，目前，赛伊达所在省份9成的产科手术都由中国医生完成，就连附近省份的产妇也会慕名而来。同中国医生共事16年的赛伊达妇产医院妇产科主任吉拉利·费尔图感慨道：“中国医生对赛伊达太重要了！”

　　赛伊达省卫生厅长拉穆里·纳斯尔丁说：“我们缺少医务人员时，中国最先伸出援手。赛伊达的中国医疗队员完成了伟大的工作，我们非常感谢中国医生，特别是中国妇产科医生60年来付出的巨大努力。”

　　60年持之以恒的付出，让中国医生成为赛伊达街头巷尾的“明星”，深受当地人爱戴。走在街上，人们会热情地同他们打招呼，请求合影；走进商店，店主总要为他们送上“专属折扣”……

　　今年1月，赛伊达的中国医疗队员准备从首都阿尔及尔乘机回国休假，队员丁腾飞因忘记携带居住证，没能和队友一道登上回国的航班。赛伊达距阿尔及尔约6个半小时车程，且没有公共交通。为了让中国医疗队员免于奔波，阿尔及尔警方与其他省份同事沟通配合，经过7省接力，将居住证送到留在阿尔及尔的丁腾飞手上。

　　如今，薛进曾工作过的医院正在整修，他和同事们当年在赛伊达播下的爱的种子早已生根发芽开花。

　　今年秋季，程丽和丁腾飞这一次援外任期即将结束，两人都已决定申请加入新一批援阿医疗队，继续书写中非友谊。

(责编：燕勐、刘叶婷)

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