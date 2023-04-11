今年2月，诺福克南方铁路公司运营的列车在美国俄亥俄州东巴勒斯坦镇脱轨并导致有毒气体扩散。

事故发生后，美国疾病控制和预防中心和普渡大学相继派出调查团队，前往事发地展开调查，然而多名调查人员随后出现了身体不适的症状。4月9日，普渡大学的一名独立调查员接受媒体采访，讲述了他的经历。

普渡大学环境和生态工程学教授 安德鲁·惠尔顿：我们最初到东巴勒斯坦镇是二月份，进行溪水取样。除了对小溪里仍然能看到这么多可见污染感到震惊外，当时我没有感觉到什么其他异样。直到我们准备离开时，我开始头疼，接下来的两天，头疼频繁。再接下来的一天就更糟了。

三月初，美国疾控中心证实，有7名疾控中心的人员在调查俄亥俄州火车脱轨事故时曾出现包括喉咙痛、恶心等症状，与当地居民同时期出现的症状相似。然而，疾控中心并没有与普渡大学调查团队分享这一信息。

普渡大学环境和生态工程学教授 安德鲁·惠尔顿：没有人告诉我们疾控中心的调查人员出现了身体不适，这就是问题所在。应对这场灾难的政府机构需要更加透明与人们分享他们所掌握的信息。因为，一个多月了，人们一直抱怨生病了，但政府的检测结果却一直说空气和水都是安全的，说人们没得病。

惠尔顿还指出，普渡大学团队的调查结果与官方机构公布的结果有出入。在这种情况下，只有更加独立、透明的调查，才能更好地回答民众的疑问。

普渡大学环境和生态工程学教授 安德鲁·惠尔顿：这些（官方）调查机构似乎并没有对人们的问题做出回应。我们已经要求调查机构向我们提供他们的水取样计划，这样我们才能看出区别在哪里。我们的数据与他们在网上公开的数据不一样，所以真的需要独立调查。

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