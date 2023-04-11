海外网4月10日电美国众议员乔迪·阿灵顿10日在福克斯新闻网刊文表示，美国国债首次突破31万亿美元，这是史无前例，且难以理解的危机。他认为，美国政府的财政指标如同汽车仪表盘警示灯一样，正在闪烁着危险信号，如果不及时刹车解决，最终受苦的将是美国下一代。

美国财政部4日公布数据显示，截至3日，美国联邦政府债务规模首次超过31万亿美元，大大超过美国去年全年约23万亿美元的国内生产总值。阿灵顿表示，两年来，美政府的巨额支出增加了超过6万亿美元国债，这引发了难以承受后果的历史性通胀，令美国的财政状况迅速恶化。美国无党派国会预算办公室认为，在接下来的10年里，美国的年度赤字还要翻一番。“再过10年，单是利息支出就会超过美国整个国防开支。”

阿灵顿表示，美国政府造成的“坑洼”，使前方道路更加危险。他认为，美政府不计后果的支出及创纪录的通货膨胀，给美国工薪家庭和小企业带来了一系列经济破坏，如薪水缩水、利率飙升、劳动力短缺，造成整整一代美国人陷入贫困和依赖政府的恶性循环。阿灵顿称，过去30年里，人口统计数据和不断上升的福利支出如同汽车仪表盘警示灯一样不停闪烁，警示着美国财政“发动机”正超负荷运转，但美政府并不刹车，反而踩下油门。

阿灵顿称，不及时调整经济政策，将威胁美国未来经济及国家安全。“日益减少的资源，错误的政策，将使美国下一代也处于危险之中。”（海外网/王珊宁）

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