2022年乌克兰危机以来，美国联合其他国家对俄罗斯进行金融制裁，让多个国家的“去美元化”进程加速。多国开始采取各种实际行动，寻求摆脱美元霸权。

反对美元霸权 多国开启“去美元化”进程

为了降低西方制裁对本国经济的伤害，俄罗斯率先宣布推动“去美元化”，俄央行不断减持美元在其国际储备中的份额。另外，俄罗斯从2022年4月起要求“不友好”国家和地区以卢布进行天然气贸易结算。

伊朗外汇市场于2022年7月19日启动伊朗里亚尔/俄罗斯卢布货币交易。

2022年7月，印度央行宣布建立用于国际贸易的印度卢比结算机制，并立即生效。

以色列央行2022年开始将加元、澳元、日元和人民币纳入其外汇储备，而此前只持有美元、英镑和欧元三种货币。

进入2023年，多国“去美元化”的进程进入快车道。

沙特阿拉伯财政大臣穆罕默德·贾丹在1月表示，沙特愿意考虑以非美元货币结算石油贸易，这也是沙特48年来首次对美元以外的货币交易表现出开放态度。

在1月底举行的拉美和加勒比国家共同体第七届峰会上，巴西总统卢拉与阿根廷总统费尔南德斯发表联合署名文章，证实两国正研究发起南美洲共同货币，以提高应对外部冲击的能力。3月31日，巴西中央银行宣布，人民币已超过欧元，成为该国第二大国际储备货币。

3月31日，东盟财长和央行行长会议在印尼巴厘岛结束，东盟各成员国同意在地区内加强本地货币使用，并减少在跨境贸易和投资中对当前国际主要货币的依赖，以更好应对全球性危机。

4月1日，印度外交部发表声明称，印度和马来西亚已同意用印度卢比进行贸易结算。印度媒体称，这一决定是印度向“去美元化”迈出的具有决定性意义的一步。

肆意“武器化”的美元令多国加速逃离

国际媒体也注意到了这股“去美元化”的趋势，有媒体认为正是美国肆意将美元“武器化”，令多国加速逃离。

巴基斯坦专栏作家伊姆兰·哈立德近日在《巴基斯坦观察家报》刊发文章说，俄乌冲突升级后，美国将美元“武器化”、对俄实施金融制裁，在这一系列制裁的影响下，多国已开始发展自己的金融结算体系，这背后是多国对美元霸权的担忧，担心美国可能会动用其货币力量，对任意国家实施与俄罗斯同等程度的制裁。这种日益增长的焦虑迫使多国进行“去美元化”尝试，以保护本国经济利益，防范未来的潜在危险。

西班牙“外汇街”网站近日刊发文章指出，美元作为全球主要储备货币的地位正受到挑战，因为各国都渴望将自己与美国的影响隔离开来。文章列举了最近一段时间全球主要的“去美元化”事件，并指出，在过去20年里，美元在全球市场的份额已从71%下降到59%，未来还可能进一步萎缩。

面对多国纷纷逃离美元的局面，美国经济学家约翰·卡尼日前警告说，美元可能很快失去其“力量”，美元的主导地位正渐行渐远。

(责编：燕勐、刘叶婷)