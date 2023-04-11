人民网讯 据伊朗媒体报道，由于采取了正确政策和国际活动空间不断扩大，伊朗经济发展良好。世界银行称，2022年伊朗经济增长7.2%。

据伊朗《和解报》4月10日报道，伊朗外交部主管经济外交事务的副部长迈赫迪·萨法里在电视节目中指出，在2023年3月20日结束的财政年度，国家非石油出口额达到520亿美元，与上一个财年相比增长13%。他特别强调，出口不包括原油及其衍生物，甚至不包括天然气和石化衍生物，这是前所未有的。

伊朗国家石化公司负责人米尔扎伊也称，在刚过去的财年，伊朗石化产品产量6900万吨，收入260亿美元，石化产品出口2700万吨，约160亿美元。报道引用伊朗总统莱希的话说，尽管遭西方制裁，但国家外汇储备仍处于良好且可靠的水平。另外，伊朗对邻国的电力出口在不断增加。报道称，世界银行9日发布的“中东和北非地区的经济前景”报告说，2022年伊朗经济增长7.2%。

迈赫迪·萨法里强调，取得这样的成就，是国家采取了正确政策，积极发展睦邻友好关系，不断扩大国际活动空间，打破西方对伊朗的制裁。

《和解报》还报道，伊朗合作、劳动和社会福利部长穆尔塔扎维称，已经制定了2023年发展计划——“遏制通货膨胀和发展生产”，并努力扩大就业机会。根据该计划，决心实现包括生产在内的各个领域的转型，今年首先是增加产量，目标是产量至少提高20%。他乐观地称，从前目前情况看，实现上述计划不会有问题。（安国章）

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