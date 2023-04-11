新华社马尼拉4月11日电（记者刘锴 闫洁）菲律宾和美国军方11日在菲首都马尼拉启动为期18天的2023年度“肩并肩”联合军事演习。不少菲律宾民众举行集会抗议军演，一些学者认为军演可能对地区安全和稳定构成风险。

按照菲军方的说法，超过1.7万名军事人员将参加这次军演，包括5400名菲方人员和12200名美方人员，是规模最大的一次“肩并肩”联合军演。另外，大约100名澳大利亚军事人员将参加军演，日本也将派出军事观察员。

演习将在菲吕宋岛北部、巴拉望省、巴坦群岛省和三描礼士省等地区举行，科目包括海上安全、两栖任务、实弹射击、网络安全、反恐行动、减灾救援和人道主义行动等。双方将在军演中部署“爱国者”防空导弹系统和“海马斯”多管火箭炮系统。

当天，数百名菲律宾民众在美国驻菲大使馆、菲武装部队总部外举行集会抗议，呼喊口号反对军演，要求美军离开菲律宾。

菲律宾“亚洲世纪”战略研究所副所长安娜·马林博格-乌伊说，此次军演将对东盟乃至亚太地区的安全稳定构成风险，而菲律宾将成为主要受害者。

菲律宾大学教授、菲智库人民参政权研究中心副主任罗兰·辛布兰说，菲律宾应当坚持独立自主的外交政策，加强与周边国家的经济合作，只有经济发展才符合菲律宾民众的利益。

“肩并肩”是菲美年度常规联合军演。菲律宾与美国于1998年签署《来访部队协议》。协议规定了美方军人、军事相关人员以及军事装备进入菲律宾的条件、活动范围以及可获得的便利，包括双方举行军演的相关安排。

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