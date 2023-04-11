人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

菲美启动“肩并肩”联合军演 民众抗议表担忧

2023年04月11日13:10 | 来源：新华网
小字号

　　新华社马尼拉4月11日电（记者刘锴　闫洁）菲律宾和美国军方11日在菲首都马尼拉启动为期18天的2023年度“肩并肩”联合军事演习。不少菲律宾民众举行集会抗议军演，一些学者认为军演可能对地区安全和稳定构成风险。

　　按照菲军方的说法，超过1.7万名军事人员将参加这次军演，包括5400名菲方人员和12200名美方人员，是规模最大的一次“肩并肩”联合军演。另外，大约100名澳大利亚军事人员将参加军演，日本也将派出军事观察员。

　　演习将在菲吕宋岛北部、巴拉望省、巴坦群岛省和三描礼士省等地区举行，科目包括海上安全、两栖任务、实弹射击、网络安全、反恐行动、减灾救援和人道主义行动等。双方将在军演中部署“爱国者”防空导弹系统和“海马斯”多管火箭炮系统。

　　当天，数百名菲律宾民众在美国驻菲大使馆、菲武装部队总部外举行集会抗议，呼喊口号反对军演，要求美军离开菲律宾。

　　菲律宾“亚洲世纪”战略研究所副所长安娜·马林博格-乌伊说，此次军演将对东盟乃至亚太地区的安全稳定构成风险，而菲律宾将成为主要受害者。

　　菲律宾大学教授、菲智库人民参政权研究中心副主任罗兰·辛布兰说，菲律宾应当坚持独立自主的外交政策，加强与周边国家的经济合作，只有经济发展才符合菲律宾民众的利益。

　　“肩并肩”是菲美年度常规联合军演。菲律宾与美国于1998年签署《来访部队协议》。协议规定了美方军人、军事相关人员以及军事装备进入菲律宾的条件、活动范围以及可获得的便利，包括双方举行军演的相关安排。

(责编：燕勐、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部