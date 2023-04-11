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一年内向乌克兰提供百万发炮弹？欧洲恐做不到

2023年04月11日09:44 | 来源：央视新闻客户端
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据美国《纽约时报》9日援引专业人士分析，因军工行业萎缩已久，欧洲联盟至少从短期而言无法兑现12个月内向乌克兰提供100万发155毫米口径炮弹的承诺。

据报道，欧盟上月作此承诺，并同意为此斥资21.4亿美元。不过，鉴于欧盟国家军工产能，就连强烈支持乌克兰的立陶宛外交部长加布里埃柳斯·兰茨贝尔吉斯也坦承：“可能我们无力达标。”

报道说，欧洲能否兑现援乌炮弹承诺，很大程度上取决于欧洲最大炮弹制造商之一、总部位于挪威的纳莫公司。该公司由挪威政府和一家芬兰政府控股的防务企业共同所有，在9个欧洲国家和美国生产并储存弹药。

然而，因不少欧洲国家政府不愿提高军费，纳莫公司生产安排常常遇阻。公司首席执行官莫滕·布兰采格认为，多国政府官员需要紧急决策，做好出资支持工业产能扩张的准备，而没有长期合同这“不可能”实现。

在接受《纽约时报》采访时，布兰采格正在美国首都华盛顿与美国国会议员和国防部官员会晤。在他看来，乌克兰危机已是俄乌之间“关乎工业产能”的冲突，“我认为我们早就应该意识到这一点，并采取行动”。

实际上，欧洲国家冷战结束后削减军费开支，首先“砍”掉的开支就是155毫米口径炮弹预算。该类炮弹因乌克兰危机升级而需求暴增，但挪威政府自上世纪90年代初便再未向纳莫公司采购。

据《纽约时报》报道，纳莫公司如果成功把产能扩张至乌克兰危机升级前的20倍，有望在2028年年产20万发155毫米口径炮弹。然而，这远不能补充乌克兰眼下平均每月25万发炮弹的消耗，而且也耗时过久。况且，即便把欧洲全部生产炮弹的11家军工厂当前产能相加，也不足以满足乌方需求。

布兰采格承认，为完成挪威政府的订单可能都要花费三年。业内人士预估，挪威政府有意斥资4.08亿美元订购3.5万枚155毫米口径炮弹，但合同尚未最终谈妥。

在挪威赖于福斯军工厂的炮弹生产线旁，纳莫公司资深员工约翰·阿尔内·伯雷森告诉《纽约时报》记者，企业去年已大量购入金属和推进剂等原材料，但负责操作生产的机器人等机械设备要到6月才能到货，在那以前，工厂5月还需要扩容。设备和厂房到位前，产能无法提高。

伯雷森说，企业打算建造新工厂，但2024年底才能完工。而且新工厂需要雇佣更多技术熟练的工人，这同样带来挑战。

纳莫公司以外，法国内克斯特公司同样生产155毫米口径炮弹。企业执行副总裁多米尼克·吉耶说，为满足“战时需求”，企业员工日常班次从一个增至三个，但如果想要产量翻番，还需要更多零件和耗材。

按照吉耶说法，乌克兰危机去年2月升级之初，“没人料到如此漫长”，眼下已经持续一年多，欧洲军工行业“生态系统”内部“确实充满挑战”。

(责编：燕勐、刘叶婷)

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