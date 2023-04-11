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新中友好协会主席黎开盛：抓住机遇，共享“一带一路”红利丨世界观

2023年04月11日09:37 | 来源：中国新闻网
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　　中新网4月10日电（张东方）中国经济稳步复苏，全球持续看好中国的发展前景。近日，新西兰中国友好协会主席黎开盛(Chris Lipscombe)在接受中新网采访时，充分肯定了中国对促进全球经济复苏的作用，认为中国是世界经济日益重要的引擎。

制图：王璐瑶

　　黎开盛表示，中国是亚洲经济的引擎。当2008年金融危机来袭时，中国与新西兰之间的友好关系，是帮助新西兰度过此次危机的积极因素之一。他说，中国日益成为世界经济增长的重要引擎。“我们要依靠中国的经济实力和韧性，以便将亚太地区带入一个更加繁荣的时代。”

　　2023年是共建“一带一路”倡议提出10周年。过去十年，“一带一路”成为深受欢迎的国际公共产品和国际合作平台，不断为世界提供新机遇。黎开盛看好新中两国合作，称新西兰企业可以与中国合作伙伴一起抓住机遇，共享“一带一路”倡议带来的红利。

　　2023年政府工作报告提出，更大力度吸引和利用外资。扩大市场准入，加大现代服务业领域开放力度。落实好外资企业国民待遇。

　　在黎开盛看来，中国宏观经济政策的可预测性以及确定性对在外资华企业来说，是一种利好。他认为，中国制定了《外商投资准入特别管理措施(负面清单)》，明确哪些货物可以进出中国市场，这是对外资企业“最有帮助的政策之一”。

　　他还表示，中国在知识产权管理以及建立和实施透明的规则方面，取得了巨大进展。“中国越来越重视知识产权保护，这对于那些希望在中国立足或已经立足的企业来说，无疑创造了一个更具确定性的环境。”

　　关于新西兰企业在中国发展前景，黎开盛认为，新西兰能从中国公司、科学家、工程师和研究人员那里学到很多东西。他称赞中国能瞄准市场需求，并迅速行动以满足这些需求。“这对新西兰在华企业来说，也是一个很好的市场验证机会。新西兰优势产业，如农业和畜牧业，可以进入中国市场发展。我一直认为新西兰企业有机会在第三世界市场或第三世界国家发展。”

　　2023年2月，中国宣布有序恢复中国公民出境旅游。新西兰是中国团队出境游第一批试点国家之一，这给新西兰旅游业带来了好消息，黎开盛也期待中国游客的光临。

　　他指出，此前，由于新冠疫情，新西兰关闭边境，失去了大量外汇收入。在这之前，入境新西兰的中国游客数量仅次于澳大利亚。“中国游客数量庞大，人均消费非常可观，对新西兰非常重要。我们期待中国游客归来。”黎开盛说。

　　此外，黎开盛积极评价新中关系。2022年是新中建交50周年，他表示，自建交以来，两国商业往来和贸易额增长惊人。他还表示，新中关系经历了半世纪的风雨，他乐见两国友好关系为双方带来了和平与繁荣。

　　他强调，两国应增强对彼此的了解和信任。“不仅仅是商业、贸易，还有文化、艺术、体育、电影交流等，这些都能确保我们更好地理解彼此的文化和动因，我希望看到双方加强这些方面的交流。”（完）（新西兰中华新闻社辛雨琪、贾天玮对此文亦有贡献）

(责编：燕勐、刘叶婷)

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