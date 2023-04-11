中新社悉尼4月9日电 据《澳大利亚金融评论报》9日报道称，近六成澳大利亚民众反对通过加税方式为“奥库斯”(AUKUS)协议买单。据估计，澳大利亚购买核动力潜艇的计划将在未来30年内花费3680亿澳元。

报道援引澳大利亚研究院的调查显示，只有34%的受访者支持削减480亿澳币年度国防预算中的其他项目，而18%的人认为应该削减其他政府项目。15%的人赞成增加赤字，11%的人赞成增税，22%的人表示没有看法。

当被问及是否应该增税以支付潜艇费用时，59%的人表示反对，只有28%的人支持。

澳大利亚研究院国际与安全事务主任Allan Behm表示，虽然澳政府在宣布AUKUS潜艇计划时很果断，但目前尚不清楚澳大利亚将如何承担这个30年3680亿澳币的项目。对于如何支付这些费用，澳大利亚民众普遍感到困惑。很少有人想通过增税来达到目的。要让选民相信核动力潜艇值得花钱，政府还有很多工作要做。

墨尔本大学政治学首席研究员Allan Patience近期在Pearls&Irritations网站上发表评论文章称，“奥库斯”(AUKUS)协议可能会让澳大利亚丧失国家主权，成为美国的附属盟国。(完)

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