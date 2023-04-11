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马克龙：欧洲须加强战略自主性 顶住成为“美国追随者”的压力

2023年04月11日09:34 | 来源：中国新闻网
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　　中新社巴黎4月10日电 (记者 李洋)法国总统马克龙在结束访华后表示，欧洲必须加强战略自主性，顶住成为“美国追随者”的压力。

　　马克龙是结束访华后在返回法国的专机上通过与随行媒体记者的访谈发表上述评论的。法国《回声报》和政治新闻网当地时间9日分别刊登了相关访谈文章。

　　法国《回声报》的文章以问答的形式刊载了访谈的大部分内容。根据该文章，马克龙在访谈中表示，欧洲在很长一段时间都没有建立起战略自主性。他认为，建立战略自主性对于防止欧洲国家成为附庸国来说至关重要，欧洲可以成为两个“超级大国”之外的“第三极”力量。

　　马克龙表示，欧洲面临的“巨大风险”是其陷入“并非属于我们的危机当中”，这些危机阻碍欧洲建构战略自主性。他呼吁欧洲人“必须醒来”，其首要任务不是在世界各地的议程上配合其他国家；欧洲不应陷入阵营对抗。

　　谈及台湾问题时，马克龙指出，欧洲人需要回答的问题是，台湾问题的危机加剧是否符合我们的利益？答案是否定的。如果两个超级大国之间矛盾加剧，我们将没有时间或手段来提升战略自主权。

　　马克龙表示，欧洲在武器和能源领域已经增加了对美国的依赖性，现在欧洲必须专注于提升自身的国防工业。他说，乌克兰危机加速了对防务装备的需求。但是欧洲的国防工业无法满足所有需求，这使某些国家临时转向美国甚至亚洲供应商。我们要面对这个现实，必须推动国防工业发展。

　　另外，在乌克兰危机方面，马克龙表示与中方建立了多项基本共识，其中包括：支持联合国宪章的宗旨和原则；明确表明反对使用核武器；明确呼吁遵守国际人道法并保护儿童；以及通过谈判实现持久和平的意志。(完)

(责编：燕勐、刘叶婷)

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