中国日报网4月10日电 英国《卫报》日前刊文称，美国计划利用人工智能强化其南部边境监控，将移民置于危险境界。据电子前线基金会（Electronic Frontier Foundation）数据显示，美墨边境现有“监视塔”300多个，同时拟建50个“监视塔”。文章一阵见血地写道，美边境“监视塔”的增加直接造成移民死亡人数的飙升。然而，美国却选择加快建造“监视塔”的步伐，继续漠视移民人权和生命。

文章称，美国南部边境安装着科技防御公司安杜利尔（Anduril）最新开发的“监视塔”。 此塔昼夜运行，利用人工智能探测人类或车辆等“感兴趣的物体”。摄像头可以360度旋转，可以探测到1.7英里（2.8公里）外的人。每当“监视塔”识别出一个物体时，便会向边境人员发送通知。美国海关和边境保护局（CBP）将“监视塔”描述为“从不睡觉、从不需茶歇、甚至从不眨眼的伙伴”。建立“监视塔”的主要目的是监控和阻止美墨边境移民和走私。

文章指出，美政府推行的“威慑预防”战略迫使移民穿越沙漠和山区，导致成千上万的移民死亡或失踪。在过去25年里，美国边境巡逻队发现了近1万名移民的遗体。亚利桑那大学研究发现，该州监视塔与移民死亡人数增加有显著关联，因为移民为了躲避监视塔、防止被发现，选择更为曲折的沙漠路线。

在过去的二十年里，美国边境沿线出现了不同类型的监视塔，CBP表示，在北部和南部边境附近总共有600多个不同类型的监视塔。该机构表示，迄今为止已经部署了195座自动监视塔，并计划再增加80座。还部署了升级的远程视频监控系统（RVSS），这是通用动力公司建造的一种塔，可以探测到7.5英里（12公里）外的人。该机构表示，目前已部署了256座升级后的RVSS塔，并计划在2023财年再增加75座。根据美国国土安全部的2023财年预算，最终在美国北部和南部边境维持723个监视塔。

据悉，最近几个月均有大量移民抵达边境城市华雷斯城和得州城市埃尔帕索，是美墨之间的主要过境点。为遏制南部边境移民潮，今年2月，美国政府宣布了一项移民政策新规，禁止通过其他国家前往美墨边境的移民在美国申请庇护。联合国难民事务高级专员敦促美政府重新考虑该计划，称这将迫使人们回到国际法所禁止的危险境地。

文章强调，该地区也是边境紧张局势的热点地区，对移民来说可能很危险。近日，有40人死于华雷斯移民设施的火灾。人权倡导者将他们的死亡归咎于过度拥挤和糟糕的移民政策。去年冬天，随着气温下降，大量移民越境进入埃尔帕索，超出了避难所的容量，他们只能冒着严寒露宿街头。边境人权网络的执行主任费尔南多·加西亚（Fernando García）说:“我们有数百甚至数千名移民在埃尔帕索市中心的街道上流离失所、挨饿受冻。”

同时，加西亚表示“监控塔 ”侵犯了移民家庭和儿童的隐私及其庇护权，并质疑收集到的数据将如何使用。加西亚认为，即使限制性移民政策与在埃尔帕索附近拟议的监视塔“双管齐下”也不会减缓移民激增的趋势，相反，二者相加会迫使寻求庇护者走上更危险的道路。

加西亚以两个血淋淋的事实为例以佐证其论述。二者均是为了逃避侦查，在“偏僻的地方”穿越边境时死亡。危地马拉一名7岁女孩杰奎琳·卡尔·麦昆（Jakelin Caal Maquin）在穿越沙漠数日后，在羚羊谷附近死亡。在案例二中埃尔南德斯（Armando Alejo Hernández）在穿越埃尔帕索东南部的山区时水源不足，而后下落不明。

加西亚认为与其为边境监视提供资金，不如将资金用于欢迎中心和处理庇护申请等资源之上。加西亚表示：“他们（政府）为更多人死在边境创造了条件，这是令人难以置信的两党合作。” “我们希望（美政府）停止并重新评估威慑行动。”

总部位于亚利桑那州的人道主义组织“不再有死亡”（No More Deaths）在2021年的一份报告中质疑了CBP作为救援机构真正发挥出来的作用。该组织通过分析了数千个失踪移民危机热线电话发现，移民在边境地区迷路后被边境巡逻人员找到的几率仅有三分之一。文章最后加西亚说道，在CBP被问及是否有数据证明边境监视塔的作用时，他们表示有一个评估边境部署影响的程序，但并未提供数字。

电子前线基金会调查主任戴夫·马斯（Dave Maass） 对加强监控是否能阻止移民表怀疑:“我怀疑这是否会对遏制移民产生任何影响——这玩意儿从未被证明特别有效，”他说。“但你知道，总是会产生意想不到的后果，我们不确定这些后果会是什么。”

一个国家如何对待弱势群体，体现了这个国家真正的人权保障水平。移民由于其外国人身份以及缺少社会帮助网络，往往更加脆弱。然而，经常以民主和人权捍卫者自居的美国却在移民问题上劣迹斑斑，严重侵犯移民的人权和各项基本权利。（编译：王晔 编辑：马芮）

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