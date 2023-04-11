新华社开罗4月10日电（记者王尚）亚丁消息：也门政府10日发表声明，欢迎沙特阿拉伯代表团同胡塞武装举行和谈。

声明说，也门政府对沙特同胡塞武装的外交努力表示欢迎，并希望和谈取得积极成果。

声明还说，在沙特和伊朗日前恢复外交关系后，“也门如今比以往任何时候都更有可能实现和平”。

9日，胡塞武装高级官员迈赫迪·马沙特在也门首都萨那会见了沙特驻也门大使穆罕默德·贾比尔率领的沙特代表团。双方讨论了续签2022年10月到期的停火协议等议题。

也门冲突方同意自去年4月2日起停火两个月。这一停火协议到期后延长两次至去年10月2日。之后，冲突各方未能就延长停火达成协议。

停滞已久的也门和平进程近期出现积极进展。本月6日，也门政府高级官员在沙特首都利雅得与沙特国防大臣哈立德·本·萨勒曼举行会谈，商议全面恢复也门和平的路线图，并讨论了组建包含胡塞武装在内联合政府的可能方案。

2014年9月，胡塞武装夺取萨那，后又占领也门南部地区。2015年3月，沙特牵头成立多国联军对胡塞武装发起军事行动。2018年12月，在联合国斡旋下，也门政府和胡塞武装达成协议，同意在红海港口荷台达停火，但不久双方即互相指责对方破坏停火协议。

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