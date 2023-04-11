人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

也门政府欢迎沙特同胡塞武装举行和谈

2023年04月11日08:55 | 来源：新华网
小字号

　　新华社开罗4月10日电（记者王尚）亚丁消息：也门政府10日发表声明，欢迎沙特阿拉伯代表团同胡塞武装举行和谈。

　　声明说，也门政府对沙特同胡塞武装的外交努力表示欢迎，并希望和谈取得积极成果。

　　声明还说，在沙特和伊朗日前恢复外交关系后，“也门如今比以往任何时候都更有可能实现和平”。

　　9日，胡塞武装高级官员迈赫迪·马沙特在也门首都萨那会见了沙特驻也门大使穆罕默德·贾比尔率领的沙特代表团。双方讨论了续签2022年10月到期的停火协议等议题。

　　也门冲突方同意自去年4月2日起停火两个月。这一停火协议到期后延长两次至去年10月2日。之后，冲突各方未能就延长停火达成协议。

　　停滞已久的也门和平进程近期出现积极进展。本月6日，也门政府高级官员在沙特首都利雅得与沙特国防大臣哈立德·本·萨勒曼举行会谈，商议全面恢复也门和平的路线图，并讨论了组建包含胡塞武装在内联合政府的可能方案。

　　2014年9月，胡塞武装夺取萨那，后又占领也门南部地区。2015年3月，沙特牵头成立多国联军对胡塞武装发起军事行动。2018年12月，在联合国斡旋下，也门政府和胡塞武装达成协议，同意在红海港口荷台达停火，但不久双方即互相指责对方破坏停火协议。

(责编：燕勐、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部