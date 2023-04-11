新华社德黑兰4月10日电（记者高文成）伊朗外交部发言人卡纳尼10日说，伊朗与沙特阿拉伯恢复外交关系将对地区合作产生积极影响，这有助于实现地区和平、稳定与安全。

卡纳尼当天在例行记者会上说，伊沙两国就恢复外交关系达成协议在地区内得到非常积极的反响，在国际层面也受到欢迎。两国关系的改善和恢复，除双边影响外，还将产生“非常积极的地区内和地区外影响”。

他说，两国复交有助于实现地区和平、稳定与安全，还将对包括两国在内的地区国家间经贸关系起到促进作用。

沙特与伊朗2016年断交。在中方支持下，沙伊两国代表今年3月6日至10日在北京举行对话，中沙伊三方签署并发表联合声明，宣布沙伊双方同意恢复外交关系，达成“北京协议”，强调三方将共同努力，维护国际关系基本准则，促进国际地区和平与安全。

4月6日，中国国务委员兼外长秦刚在北京集体会见来华举行沙伊外长会晤的沙特外交大臣费萨尔和伊朗外长阿卜杜拉希扬。会晤后，秦刚见证沙伊双方签署联合声明，两国宣布即日起恢复外交关系。

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