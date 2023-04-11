本报4月10日电 （记者李心萍、孙广勇）记者10日从中国国家铁路集团有限公司获悉：4月13日，中老铁路将从昆明南、万象站双向对开国际旅客列车，昆明至万象间可实现乘火车当日通达。

中老铁路自2021年12月开通运营以来，国铁集团会同老挝铁路部门，统筹疫情防控和运输组织，切实管好用好中老铁路，在昆明至磨憨、万象至磨丁间分段开行旅客列车，精心组织开行跨境货物列车，中老铁路呈现客货两旺态势。

截至4月9日，中老铁路累计发送旅客1393万人次、货物1838万吨，其中跨境货物359万吨，为构建中国与南亚东南亚黄金大通道、中老命运共同体发挥了积极作用。

中老铁路国际旅客列车将采取朝发夕至运行模式，每日双向对开各1列，全程经停昆明南、普洱、西双版纳、磨憨、磨丁、琅勃拉邦、万荣、万象8个车站，包括铁路口岸通关时间在内的全程旅行时间均为10小时30分，昆明至万象间可实现当日通达。中老铁路国际旅客列车使用动力集中型“复兴号”“澜沧号”动车组开行，最高运行时速160公里。

中老铁路国际旅客列车开行初期，两国铁路部门将根据跨境客流情况，灵活设置动车组跨境车厢和非跨境车厢，并按相应区段出售车票。中老铁路国际旅客列车采取“两地两检”通关模式。

《 人民日报 》（ 2023年04月11日 03 版）

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