本报记者 杨 晔

“我翻译过很多与中国共产党党建和中国国家治理有关的理论专著，其中印象最为深刻的是《习近平谈治国理政》系列著作。通过研究，我发现，以习近平同志为核心的中共中央正团结带领中国人民，朝着建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国的目标奋勇前进。”越南越中友好协会副主席阮荣光接受本报记者采访时表示。

阮荣光曾在越共中央对外部工作多年，在越南驻华使馆工作9年。多年来，他一直关注和研究中国的发展。让他印象尤为深刻的是，习近平总书记高度重视党的建设，中共二十大对坚定不移全面从严治党、深入推进新时代党的建设新的伟大工程作出重要部署。阮荣光认为，党建是一项艰巨、复杂且长期的工作，中共的实践“对其他执政党来说也是相当宝贵的经验”。

在中国常驻期间，阮荣光曾到访中国多个城市和乡村，目睹了中国农村地区面貌发生巨大变化，感受到中国城乡差距不断缩小。阮荣光认为，共同富裕是社会主义的本质要求。改革开放以来，中国7.7亿农村贫困人口摆脱贫困，减贫人口占同期全球减贫人口的70%以上，这是一个了不起的成就。在以习近平同志为核心的中共中央领导下，中国如期打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会，创造了人间奇迹。阮荣光说，中国共产党在百年奋斗历程中展现出强大的领导力，能够“带领中国人民从胜利走向胜利，创造出一个又一个辉煌成就”。

（本报河内电）

《 人民日报 》（ 2023年04月11日 03 版）

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