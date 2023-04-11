马科斯·皮雷斯

中国坚持以人民为中心的发展思想，不断发展全过程人民民主，及时回应人民诉求，有效改善人民生活。中国践行共商共建共享的全球治理观，坚持真正的多边主义，推进国际关系民主化

改革开放以来，中国经济持续快速增长，成为世界第二大经济体、第一大工业国和全球最大贸易国，人均收入增长超过25倍，为全面建设社会主义现代化国家打下了重要基础，也创造了人类发展史上的奇迹。

在中国，民主不是抽象的概念，人民享有广泛充分、真实具体、有效管用的民主。在中国共产党的领导下，中国坚持以人民为中心的发展思想，不断发展全过程人民民主，及时回应人民诉求，有效改善人民生活，顺利实现了全面建成小康社会的第一个百年奋斗目标。过去10年，中国在提高制造业发展水平、加强生态文明建设、消除极端贫困等领域取得巨大成就，向着实现中华民族伟大复兴的中国梦迈出坚实步伐，中国人民对国家发展的信心进一步增强。

中国共产党不仅为满足中国人民对美好生活的向往不懈努力，也致力于为各国人民改善生活创造机遇。中国携手各方共建“一带一路”，打造起广受欢迎的国际合作平台，助力各国实现共同发展。中国提出全球发展倡议，推动国际社会加强发展合作，破解发展难题，为加快落实联合国2030年可持续发展议程而不断努力。近年来，中国清洁能源、电动汽车等行业发展迅速，为全球应对气候变化贡献了积极力量。中国将高质量发展作为全面建设社会主义现代化国家的首要任务，不断扩大高水平对外开放，加快构建新发展格局，必将为各国加强互利合作提供更多机遇，为推动世界经济复苏注入更强动力。

中国积极参与全球治理体系改革和建设，践行共商共建共享的全球治理观，坚持真正的多边主义，推进国际关系民主化，不断推动提升新兴市场国家和发展中国家在国际事务中的代表性和发言权，推动全球治理体系朝着更加公正合理的方向发展。中国坚定维护国际公平正义，坚决反对单边主义、保护主义、霸凌行径。当前，国际安全形势更加复杂。为了建设一个普遍安全的世界，任何国家都不能以牺牲别国安全谋求自身安全。中国提出全球安全倡议，倡导各国秉持共同、综合、合作、可持续的安全观，推动构建均衡、有效、可持续的安全架构，为维护世界和平安宁发挥着更加突出的作用。

相信在中国共产党领导下，在全体中国人民的团结努力下，中国一定能取得更大的发展成就。期待中国继续与各国分享发展经验，帮助其他发展中国家应对贫困、气候变化等挑战，增强可持续发展能力。中国致力于推动构建人类命运共同体，必将为世界和平发展作出更大贡献。

（作者为巴西圣保罗州立大学政治经济学副教授）

《 人民日报 》（ 2023年04月11日 03 版）

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