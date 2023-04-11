本报记者 刘仲华

联合国人权理事会第五十二届会议于2月27日至4月4日在瑞士日内瓦举行。会议期间，中国代表团通过国家发言、共同发言、举办边会等多种形式讲述中国人权故事，全面宣介中国人权理念，坚决驳斥少数西方国家诬蔑攻击，坚定维护国家主权、安全、发展利益。中国还为广大发展中国家仗义执言，揭露美西方国家长期存在的人权痼疾，就全球人权治理积极提出中国主张倡议，弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，为推动国际人权事业健康发展贡献中国智慧和中国力量。

坚持全面促进和保护各类人权

人权理事会是各方就人权问题开展建设性对话与合作的重要平台。中方积极参与本届人权理事会各项议题的讨论，同各方一道推动人权理事会秉持普遍、公正、客观、非选择性、非政治化原则，恪守联合国宪章宗旨和原则，尊重各国根据本国国情自主选择的人权发展道路，反对将人权问题政治化、武器化、工具化，呼吁人权理事会平衡推进经社文权利和公民政治权利，共同推动全球人权治理朝着更加公平公正合理包容的方向发展。

2月27日，中国外交部长秦刚以视频方式出席第五十二届会议高级别会议。秦刚在题为《坚持走中国人权发展道路 为全球人权治理贡献中国力量》的视频致辞中表示，当前，国际人权事业发展面临严峻挑战。中国主张：一是坚持走符合各国实际国情的人权发展道路；二是坚持全面促进和保护各类人权；三是坚持国际公平正义；四是坚持对话合作。中国共产党第二十次全国代表大会成功召开，擘画了以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的宏伟蓝图。实现中国式现代化的过程，也是不断推动人权事业发展的进程。中国人权事业取得历史性成就，关键在于我们走出了一条顺应时代潮流、适合本国国情的人权发展道路。中国将沿着这条道路坚定不移地走下去。

2月28日，中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表陈旭在出席纪念《发展权利宣言》通过35周年高级别会议时强调，要坚持以人民为中心的发展理念。他指出，当前全球疫情、气候、经济、粮食、能源等多重危机严重冲击各国特别是发展中国家的经济社会发展和民生。各国应当坚持以人民为中心的发展理念，把促进发展、保障民生置于宏观政策的突出位置。中国愿同各方携手合作，共建团结、平等、均衡、普惠的全球发展伙伴关系，不让任何一个国家、任何一个人掉队。

3月17日，中国代表70多个国家就《世界人权宣言》通过75周年作共同发言，就落实《宣言》提出明确主张。第一，要全面推进。经社文权利、发展权与公民政治权利相辅相成，同等重要，应予以同等重视、平衡推进，促进和实现人的全面发展。第二，要结果导向。要以人民为中心落实发展权，共同推动联合国2030年可持续发展议程，更好实现疫后复苏。第三，要相互尊重。必须坚持人权普遍性与各国实际相结合，尊重各国自主选择的人权发展道路。第四，要对话合作。各方应凝聚共识，积累互信，摒弃对抗分裂，共同推进全球人权保护事业。

3月29日，中国代表巴西、南非等近80个国家就《维也纳宣言和行动纲领》通过30周年作共同发言，呼吁加强国际合作，重振《宣言》精神，推动实现高质量发展。共同发言强调：各方要统筹兼顾，消除在促进和保护人权方面的不平衡现象；要重视发展，《宣言》重申发展权是一项不可剥夺的权利。国际社会应坚持以人民为中心，倾听发展中国家呼声，消除不平等，推动实现高质量发展、包容性发展和公平发展；要对话合作，《宣言》明确要求加强对话和国际合作，各方应在平等、团结和相互尊重的基础上开展人权交流与合作。

坚持走中国人权发展道路

中国坚持以人民为中心，坚持“国家尊重和保障人权”的宪法原则，坚持把14亿多中国人民的幸福生活作为最大的人权，通过走中国式现代化道路，不断推动人权事业发展。在本届会议上，中方在涉疆、涉港、涉藏等问题上积极主动介绍真实情况，坚决回击西方国家抹黑诬蔑，得到国际社会广泛理解。

秦刚在第五十二届会议高级别会议致辞中表示，一些别有用心的势力不断炒作中国的新疆、西藏事务，企图借此攻击抹黑中国，打压遏制中国发展，我们对此坚决反对。我们欢迎不带偏见的各国人士到中国走一走、看一看，亲眼见证事实、了解真相。香港国安法实施以来，香港正处于由乱到治走向由治及兴的新阶段。我们将坚定不移、全面准确贯彻“一国两制”方针，坚决维护国家主权、安全和发展利益，保持香港繁荣稳定。

来自中国新疆的瓦热斯江·麦麦提在会议上发言，揭露暴恐危害。他在新疆阿克苏乌什县奥特贝希乡派出所工作已经13年了。他说，前些年他多次参加处置暴恐案件，亲眼看到了暴恐案件造成大量无辜人员伤亡和巨大财产损失，给社会稳定带来了极大危害，严重践踏人们的生命权、生存权和发展权。他表示，新疆依法反恐，打击违法犯罪的恐怖分子，是保护群众生命财产安全、维护社会稳定、保障人权的正义之举；新疆开展去极端化活动，根本不存在民族歧视问题，是防范和惩治极端主义、反对恐怖主义的治本之策。

来自中国新疆的乃比江·图如普在会上介绍新疆事实真相。他曾因违法犯罪被判刑。他说，在他服刑的监狱，从来没有打骂、歧视、暴力酷刑等虐待罪犯行为。在监狱支持和狱警鼓励下，他通过自学考试，获得了新疆大学法律和翻译专业专科和本科毕业证。因为表现突出，他几次获得减刑，提前回到家乡。在政府帮助下，他找到了工作，随后又自己开了公司。他现在每年收入10万多元，全家人生活得很开心。

香港国安法实施以来，香港国际金融、航运、贸易中心地位进一步稳固，香港居民的各项合法权利和自由得到更好保障。3月8日，中国香港特别行政区青年、中国联合国协会理事黄梓谦在本届会议上发言表示，香港已经恢复了繁荣稳定的局面。他说，香港国安法在香港由乱到治、由治及兴以及保障人权方面发挥了关键作用。2021年，世界银行的统计数据显示，香港的法治百分位数在90%以上。凭借独特的优势和中国中央政府的坚定支持，香港正吸引全球人才和企业。

中国香港特别行政区青年、中国联合国协会理事杨政龙在会上发言，表示对香港长期稳定发展充满信心。他说，香港仍然在蓬勃发展，实施香港国安法确保了香港的稳定和安全，为香港经济发展提供了沃土。

坚持国际公平正义

针对美西方国家长期存在的人权痼疾，中国代表团在会议上与广大发展中国家代表发出正义呼声，敦促相关国家正视自身问题，停止侵犯人权行为，呼吁人权理事会、人权高专办在内的多边人权机构就此采取行动。

3月22日，中国代表在会议上发言揭批西方人权劣迹和虚伪面目，指出那些诬蔑中国的国家最应该做的，是采取切实行动解决本国存在的种族主义、枪支暴力、毒品犯罪、强迫劳动、性暴力性剥削等严重人权问题；停止侵犯非洲人及非洲人后裔、穆斯林、难民移民、土著人、妇女儿童等少数和弱势群体权利；摒弃在国际上穷兵黩武、霸权霸道的做派，解除所有对发展中国家的非法单边强制措施，停止借口人权干涉别国内政、破坏地区稳定。针对日本政府决定向海洋排放核污染水的行径，指出日本的行为将严重损害全球生态环境安全和各国人民生命权、健康权，中方对此深表关切，敦促日方切实履行应尽国际义务，以公开、透明、科学、安全方式处置核污染水。

3月29日，人权理事会第五十二届会议举行消除种族歧视国际日纪念研讨会，中国代表指出，美国、英国、加拿大、澳大利亚和一些欧洲国家存在系统性、结构性种族主义和歧视，“伊斯兰恐惧症”泛滥，非洲人和非洲人后裔、亚洲人和亚洲人后裔、穆斯林、土著人遭受基于种族的污名化和暴力攻击，各项权利受到严重侵犯。个别国家声称正视自身种族主义问题，却打着“言论自由”的幌子，散布虚假信息和仇恨言论，加剧了种族主义和歧视。中方敦促有关国家切实采取行动，着力解决国内系统性种族主义、种族歧视等问题。

在会议涉巴以问题上，中国代表支持巴勒斯坦人民正义事业，呼吁切实保障巴勒斯坦人民合法权益。3月29日，陈旭在会议审议巴勒斯坦和其他阿拉伯被占领土人权状况一般性辩论上发言指出，近年来，被占巴勒斯坦领土上的定居点持续扩大，挤压巴勒斯坦人民生存空间。持续不断的封锁导致巴勒斯坦经济社会发展和民众生计更加艰难。巴勒斯坦人民的生存权、发展权等基本人权遭到严重损害。中方呼吁各方切实执行联合国大会和人权理事会关于保护巴勒斯坦人民权利的决议。中方愿同国际社会一道，在联合国决议、“土地换和平”原则等基础上，为早日实现巴以持久和平作出努力。

3月31日，会议就人权高专乌克兰问题口头报告举行对话，中国代表发言表示，中方关于乌克兰问题的立场是一贯的，即各国主权和领土完整都应该得到尊重，联合国宪章宗旨和原则都应该得到遵守，各国合理安全关切都应该得到重视，一切有利于和平解决危机的努力都应该得到支持。中方坚决反对将人权问题政治化，反对借人权问题对别国施压，不赞成任何激化矛盾、加剧对抗、导致地区局势进一步紧张的做法。中方愿在《关于政治解决乌克兰危机的中国立场》文件基础上，同国际社会一道，继续为推动乌克兰危机政治解决发挥建设性作用。

此外，会议期间中国代表团还多次为尼加拉瓜、委内瑞拉、伊朗、叙利亚、朝鲜、白俄罗斯、埃塞俄比亚、南苏丹等发展中国家仗义执言，支持发展中国家维护自身利益，反对西方国家将人权问题政治化、干涉发展中国家内政，敦促美国等停止侵害别国人权，尊重别国人民自主选择的人权发展道路。

（本报日内瓦电）

《 人民日报 》（ 2023年04月11日 03 版）

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