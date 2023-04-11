人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

“美式环保”太双标！（观象台）

□ 高  乔
2023年04月11日05:49 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

　　近日，美国环境保护局发布的一份环保报告称，从2020年到2021年，美国对空气、水和土壤的有毒化学物质排放量增加了8%。美国环保组织“地球正义”认为，该报告涵盖的800种左右的化学物质只是美国排放化学物质中的“一小部分”，报告未纳入如对机场等设施排放有毒化学物质统计。

　　这只是美国环保领域“有毒”真相的一个缩影。在美国，有毒物质泄漏和排放已令民众叫苦不迭。今年2月初，一列运载危险化学品的列车在美国俄亥俄州东巴勒斯坦镇脱轨，大量有毒物质进入空气、水和土壤，“毒火车”事件对当地居民健康产生重大负面影响，却没有得到美国全国性媒体太大关注。3月，美国明尼苏达州蒙蒂塞洛市2022年11月发生的放射性水泄漏事故被曝光。该核电站共泄漏约151万升含氚放射性水，但政府足足隐瞒了4个月才将消息告知公众，引发美国公众强烈不满。漠视、隐瞒、转移焦点，成为美国应对环境问题“简单粗暴”的惯用伎俩。

　　事实上，不仅是有毒物质泄漏和排放问题，美国在环保治理方面“破罐子破摔”，已引发美国国内学者和相关机构尖锐批评。温室气体排放方面，美国是当前全球第二排放大国，全球占比约为15%，人均碳排放居高不下，还是全球累积航空碳排放最多的国家。废物管理方面，美国国家科学、工程和医学学院报告显示，美国是目前全球最大的塑料垃圾制造国，塑料垃圾总量仍在连年增加。甲烷泄漏方面，2020年8月，美国环保署对甲烷泄漏管制的相关规定进行大幅修改，进一步放松了对油气开采企业甲烷泄漏的管制。野生动物保护方面，美国是野生动物及其制品贩运的最大目的国和消费国之一，也是水生龟鳖、陆龟、狮子及其制品、《濒危野生动植物种国际贸易公约》附录海参等动物最大的贩运目的国，全球主要的鲨鱼捕捞国。美国对野生动物贩运犯罪的纵容严重破坏全球野生动物资源。

　　而且，作为全球唯一的超级大国，美国不仅对国内环保问题“睁一只眼闭一只眼”，在国际环保事务上也是该承担的义务能推则推，该付的钱能拖则拖。拒不批准《京都议定书》、未批准《生物多样性公约》、退出气候变化《巴黎协定》、阻挠二十国集团达成气候议题共识、拒不兑现全球环境基金捐款承诺、拖欠《联合国气候变化框架公约》会费……美国在国际环保合作方面的消极立场，直接影响了气候治理、生物多样性保护等重要国际环保议题的合作进程。

　　然而，就是这样一个环保“劣等生”，却热衷对其他国家的环保事业指手画脚。2013年以来，美国多次以所谓人口贩运、侵犯人权等无端理由，打压发展中国家项目，涉及气候治理、生物多样性等多个领域。2017年，中国将废塑料等“洋垃圾”纳入《禁止进口固体废物目录》以来，美国出于解决自身垃圾出口的需要，多次无理指责和攻击中方禁止“洋垃圾”来华，蛮横要求中方撤销禁令。美国在国际环保事业中的双重标准，暴露了美国罔顾全球环境利益和人民健康，以环保议题维护美国利益的狭隘用心。

　　“东巴勒斯坦镇正在经历一场生态灾难。”美国国会众议员、共和党人玛乔丽·泰勒·格林对“毒火车”事件的抨击言犹在耳，后续，美国还会制造多少这样的灾难呢？

(责编：卫嘉、袁勃)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部