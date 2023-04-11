□ 高 乔

近日，美国环境保护局发布的一份环保报告称，从2020年到2021年，美国对空气、水和土壤的有毒化学物质排放量增加了8%。美国环保组织“地球正义”认为，该报告涵盖的800种左右的化学物质只是美国排放化学物质中的“一小部分”，报告未纳入如对机场等设施排放有毒化学物质统计。

这只是美国环保领域“有毒”真相的一个缩影。在美国，有毒物质泄漏和排放已令民众叫苦不迭。今年2月初，一列运载危险化学品的列车在美国俄亥俄州东巴勒斯坦镇脱轨，大量有毒物质进入空气、水和土壤，“毒火车”事件对当地居民健康产生重大负面影响，却没有得到美国全国性媒体太大关注。3月，美国明尼苏达州蒙蒂塞洛市2022年11月发生的放射性水泄漏事故被曝光。该核电站共泄漏约151万升含氚放射性水，但政府足足隐瞒了4个月才将消息告知公众，引发美国公众强烈不满。漠视、隐瞒、转移焦点，成为美国应对环境问题“简单粗暴”的惯用伎俩。

事实上，不仅是有毒物质泄漏和排放问题，美国在环保治理方面“破罐子破摔”，已引发美国国内学者和相关机构尖锐批评。温室气体排放方面，美国是当前全球第二排放大国，全球占比约为15%，人均碳排放居高不下，还是全球累积航空碳排放最多的国家。废物管理方面，美国国家科学、工程和医学学院报告显示，美国是目前全球最大的塑料垃圾制造国，塑料垃圾总量仍在连年增加。甲烷泄漏方面，2020年8月，美国环保署对甲烷泄漏管制的相关规定进行大幅修改，进一步放松了对油气开采企业甲烷泄漏的管制。野生动物保护方面，美国是野生动物及其制品贩运的最大目的国和消费国之一，也是水生龟鳖、陆龟、狮子及其制品、《濒危野生动植物种国际贸易公约》附录海参等动物最大的贩运目的国，全球主要的鲨鱼捕捞国。美国对野生动物贩运犯罪的纵容严重破坏全球野生动物资源。

而且，作为全球唯一的超级大国，美国不仅对国内环保问题“睁一只眼闭一只眼”，在国际环保事务上也是该承担的义务能推则推，该付的钱能拖则拖。拒不批准《京都议定书》、未批准《生物多样性公约》、退出气候变化《巴黎协定》、阻挠二十国集团达成气候议题共识、拒不兑现全球环境基金捐款承诺、拖欠《联合国气候变化框架公约》会费……美国在国际环保合作方面的消极立场，直接影响了气候治理、生物多样性保护等重要国际环保议题的合作进程。

然而，就是这样一个环保“劣等生”，却热衷对其他国家的环保事业指手画脚。2013年以来，美国多次以所谓人口贩运、侵犯人权等无端理由，打压发展中国家项目，涉及气候治理、生物多样性等多个领域。2017年，中国将废塑料等“洋垃圾”纳入《禁止进口固体废物目录》以来，美国出于解决自身垃圾出口的需要，多次无理指责和攻击中方禁止“洋垃圾”来华，蛮横要求中方撤销禁令。美国在国际环保事业中的双重标准，暴露了美国罔顾全球环境利益和人民健康，以环保议题维护美国利益的狭隘用心。

“东巴勒斯坦镇正在经历一场生态灾难。”美国国会众议员、共和党人玛乔丽·泰勒·格林对“毒火车”事件的抨击言犹在耳，后续，美国还会制造多少这样的灾难呢？

(责编：卫嘉、袁勃)