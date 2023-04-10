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外交部发言人：对“北溪”爆炸事件开展客观、公正、专业调查至关重要

2023年04月10日21:07 | 来源：新华网
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　　新华社北京4月10日电（记者王宾）外交部发言人汪文斌10日表示，对“北溪”天然气管道爆炸事件开展客观、公正、专业的调查至关重要，中方支持尽快对这一事件开展国际调查，希望有关国家积极回应国际社会提出的疑虑和关切，早日让真相大白于天下。

　　当日例行记者会上，有记者问：瑞典检察院负责调查“北溪”天然气管道爆炸事件的公共检察官日前表示，虽然理论上不排除由独立组织实施爆炸的可能性，但目前调查结果显示，爆炸由国家行为体直接或间接参与的可能性最大。请问发言人对此有何评论？

　　“我们注意到有关报道。这也再次反映出‘北溪’天然气管道爆炸事件并不简单，其背景十分复杂，对事件开展客观、公正、专业的调查至关重要。”汪文斌说。

　　他表示，“北溪”管道爆炸事件发生至今已超过半年时间，尽早查明真相，公布调查结果，事关全球跨国基础设施安全，也事关国际法治和正义。“中方支持尽快对这一事件开展国际调查，也希望有关国家本着对真相负责的态度，积极回应国际社会提出的疑虑和关切，早日让真相大白于天下。”

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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