心若比邻，情谊诚深。4月9日下午，广州市人民政府新闻办公室在珠江公园湾区书屋举办中法故事会媒体采访活动，邀请各界代表人士分享他们亲历的中法交往故事，在广州见证中法友谊源远流长。

以书架桥，古稀之年的“编舟记”

广东外语外贸大学前校长黄建华：我的工作主要是和法国语言文化打交道，一是翻译，二是编写辞书。早年比较大的编写工作是主编《汉法大词典》，被认为中国版“编舟记”，2014年，该书出版，填补了国内无大型汉法词典的空白。

1977年，我来到联合国教科文组织工作，成了一名“国际公务员”。在巴黎工作期间，时任法国总统密特朗新当选不久，出了一本书，后来译名为《此时此地》。不久后，我回到广州母校工作，突然接到商务印书馆联系翻译此书，那一年密特朗总统访问中国，得知这本书在中国出版非常高兴，总统府秘书处还给我发了感谢函。从此我和法国打上交道，也建立起了友谊。

文学名著也是重要的交流使者

中国社会科学院外文所研究员吴岳添：在源远流长的中法文化交流中，文学名著也是重要的交流使者。早在18世纪，我国的戏剧《赵氏孤儿》被传教士翻译成法文带到法国并公演，在法国引起震动。19世纪末，法国名著《茶花女》被翻译到中国，当时也引起了文化界轰动，在中国青年中风行。

在担任法国文学研究会会长期间，我每年选一部法国出版的小说介绍给中国读者，让中国读者了解法国的文学现状；同时给中国作家启发，从外国佳品中学习其创作方法。

“中国先生”拉法兰的广州时刻

法国前总理拉法兰中国事务总监、中欧关系独立研究员林曜：拉法兰先生对广州的感情非常深厚。他本人在回忆录上曾提到：1976年，他随法国青年政治家代表团第一次访问中国内地，考察了多个城市，其中就包括了广州。

文化交流始终是中法双边关系的重要组成部分，尤其是那穿越时空的韧性与魅力。拉法兰先生曾经说过一句前瞻性的话：“在国际局势日益纷乱的当下，文明交流和互鉴拥有超越分歧、跨越时代、引领时代潮流的独特力量。”

展望未来，2024年是中法建交60周年暨中法文化旅游年，法国将举办巴黎奥运会和残奥会，中法必将在外交、经贸、人文、旅游、文化和体育等领域加深合作。

活动上，林曜接受广州著名漫画家林帝浣（小林老师）赠送的画作。

一艘船拉开了中法交流帷幕

广州广播电视台导演李林：中法友谊的悠久从一艘船开始，这艘船就是“安菲特利特号”。作为首部讲述这艘航船故事的影视作品、4K纪录片《海上来客》的导演，我将从船、人、文明三个层次讲述对“海上来客”这个词汇以及对中法交流的理解。

1698年，一艘大型三桅帆船从法国拉罗谢尔港口出发，克服重重困难首次直航广州，拉开了中法两国远洋贸易的序幕。著名汉学家伯希和把它称为“中法关系的起源”。然而，以前的影视作品中却始终缺失“中法贸易第一船”，作为本土的纪录片团队有责任也极有兴趣把它挖掘和记录下来。

如果说300年前的“安菲特利特号”是一艘友谊之船，那么纪录片《海上来客》是一艘“文化之船”，搭载着广州故事、湾区故事、中国故事走得更远。

对此，这部纪录片的顾问、中山大学哲学系教授、中山大学西学东渐文献馆副馆长、法国人梅谦立表示，在他和李林的眼中，《海上来客》讲述的也是一个东西方文明交流碰撞的故事。

“安菲特利特号”开启了中法两国远洋贸易。如今，法国已成为中国在欧盟内第三大贸易伙伴和第三大实际投资来源国。中国是法国的亚洲第一大、全球第七大贸易伙伴。这其中，广州也作出积极贡献。

截至目前，法国在广州累计投资企业200家，世界五百强企业施耐德电气在黄埔区投资设立施耐德（广州）母线有限公司；广州在法国累计设立了14家企业（机构），中方协议投资额2180.1万美元。

以棋为媒 同谱体育交流“双城记”

广州棋院院长徐勇灵：中国广州和法国里昂都是千年的历史古城、文化名城、体育之城。2022年，广州和里昂共同举办青少年国际象棋友谊赛。尽管赛事在线上举行，但线下的开幕式中安排了武术和太极表演，法方小朋友观后直呼过瘾。以棋为媒，广州和里昂同谱体育交流“双城记”。

让更多中国学生了解和学习法国时尚技艺

法国时装学院Esmod广州分院院长（法国籍）Zora：时尚是文化的一部分，时尚对于法国来说是非常重要的文化标志。2014年，被誉为“时尚界哈佛”的法国ESMOD高级时装艺术学院在广州成立ESMOD广州法国高等服装设计学院，将广州的优秀设计师推向海外。中国学生在学院可以学会法语，也可以学到法国的服装设计技艺。学生们不但可以从中国传统文化中汲取灵感，也能够利用法国优秀文化遗产加强创作。希望通过一系列的时尚活动，让更多中国学生了解和学习法国时尚技艺，更希望学院和学生们在中法文化交流方面能够做出更多的贡献。

做好中法文化交流的小使者

广州外国语学校学生代表龙瑞淇：我从初中开始就接触和学习了法语，法语课堂教学和课外实践活动开阔了我们的视野，也增强了我们的语言实力，使我们更好地在未来成为双方文化交流的小使者。此次见面会增强了我对于未来自己作为中法文化交流小使者的责任和担当，深感当代青年对于中法两国及世界和平与发展的责任之重大，更加坚定了理想信念，未来要成为一位中法文化交流的使者和不断为世界发展贡献力量的奋斗者。

(责编：徐祥丽、吴成良)