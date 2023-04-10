新华社首尔4月10日电（记者陆睿 孙一然）韩国最大在野党共同民主党10日敦促尹锡悦政府果断应对外媒报道的美国情报部门监听韩国政府一事，立刻向美国政府提出强烈抗议，并追查真相。

共同民主党院内代表（党鞭）朴洪根当天在国会举行的该党最高委员会会议上表示，“如果外媒报道属实，这是侵害主权、破坏外交关系的行为，直接打破两国信任关系”，“但尹锡悦政府没有果断应对此事，仅表示将进行协商”。朴洪根还要求立即召开相关会议，追查真相。

共同民主党党首李在明也在会议上表示，这一事件性质严重，将在确认属实后，予以严肃应对。他表示，“韩国是主权国家，韩美是同盟关系，同盟间最核心的价值是相互尊重”，“窃听同盟国的总统府令人难以接受”。

韩国总统府官员10日在记者会上表示，现在美国媒体报道的内容并非确凿的事实，美国国防部已请司法部进行调查。韩国将在必要时请美方采取适当措施。韩国总统府官员10日接受韩联社采访时表示，目前尚不清楚外媒报道内容是否属实，因此有必要与美国进行协商。

据韩联社报道，韩国总统府官员9日表示，将参照先例和其他国家情况来讨论相应对策。这名官员说，过去曾多次发生类似情况，但未达到动摇韩美关系根基的程度。

韩联社指出，虽然韩国政府展现出对韩美关系的信任，但针对韩国国家安保室和总统警卫处的安保检查和强化措施也在秘密讨论中。

韩国广播公司在报道中指出，若美国监听盟国的情况属实，美国在国际社会的信誉度将不可避免地下滑。

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