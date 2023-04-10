新华社华盛顿4月9日电 据美国媒体近日报道，一批疑似美军秘密文件日前出现在推特等多家社交媒体上，文件涉及俄乌冲突等方面情报，并包含韩国政府高层疑似遭美国情报部门监听的内容。

《纽约时报》日前报道说，推特等多家社交媒体上近来出现大量疑似美军机密文件，涉及俄乌冲突中乌克兰方面的兵力及武器配置、战场地图、俄乌双方伤亡情况等情报，甚至包括标注“绝密”的情报。9日，该媒体又报道说，这批文件中包含美方监听到的韩国政府高层内部讨论内容。文件显示，面对美国施压，韩国政府内部讨论是否应向乌克兰提供武器。

据美国有线电视新闻网报道，美国官员表示其中一些文件是真实的，这些文件暴露了美国对韩国、以色列和乌克兰等重要盟友的监听程度。

据悉，美国国防部和司法部正在对疑似军方机密文件被泄露展开调查。美国国防部副新闻秘书萨布丽娜·辛格日前在一份声明中说，五角大楼正在积极审查此事，并正式转给美国司法部展开调查。美国司法部一名发言人日前表示，已就相关情况同五角大楼进行接触，调查已经展开，但拒绝进一步置评。

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