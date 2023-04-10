4月8日，蒙古国苏赫巴特尔省额尔德尼查干县境内发生野火。图片来源：蒙通社官网

人民网乌兰巴托4月10日电 （记者霍文）据蒙通社10日报道，4月8日凌晨，蒙古国苏赫巴特尔省额尔德尼查干县境内发生野火，截至今天发稿时尚未完全扑灭，野火已进入东方省境内。据该省紧急情况局通报，由于风力大等天气原因，灭火工作非常困难，需要国家紧急情况总局向火区增援灭火力量。

据报道，8日凌晨2时，苏赫巴特尔省紧急情况局收到额尔德尼查干县哈德布勒格村一个名叫“乌尔特查干”的地方发生野火的报告，该省和该县紧急情况部门派出灭火工作组前往野火现场，但由于风力大未能扑灭野火。另据东方省紧急情况局局长安赫巴雅尔上校通报，进入东方省马塔德县境内的野火也未能扑灭。目前没有人员、牲畜和财产损失的报告。

据蒙古国紧急情况总局官网10日发布消息，由于风力大等天气原因，野火面积不断扩大，肯特省和苏赫巴特尔省紧急情况局已派出增援力量前往野火现场，国家紧急情况总局消防局处长索伦包勒德中校率国家救援队人员，以及蒙古国武装力量303部队派出米-171直升机正在前往野火现场。

据悉，今年以来蒙古国布尔干、东方、苏赫巴特尔、色楞格、中央、库苏古尔、巴彦乌列盖、乌布苏等8省17个县共报告发生23起森林草原野火。目前，苏赫巴特尔省紧急情况局、东方省和苏赫巴特尔省边防军等扑火力量正在苏赫巴特尔省额尔德尼查干县开展扑火工作。

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