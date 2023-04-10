人民网北京4月10日电 4月8日，厦门大学外文学科创建100周年发展大会在厦门大学思明校区举行。厦门大学校长张宗益等领导嘉宾、海内外院友、关心支持外文学科发展的社会各界人士和学院师生共襄盛举，举棹扬帆，更启新程。

教育部高等学校大学外语教学指导委员会主任委员、浙江大学副校长何莲珍，教育部高等学校外国语言文学类专业教学指导委员会副主任委员、俄语专业教学指导分委会主任委员、大连外国语大学校长刘宏，中国外文局原副局长、中国翻译协会常务副会长黄友义现场致辞。国务院学位委员会第八届学科评议组外语学科召集人、上海外国语大学副校长查明建，哈佛大学英语和比较文学讲席教授马丁·普契纳通过视频致辞。

张宗益向大会表示祝贺并致辞。他表示，厦门大学外文学科是厦大办学历史最悠久、文化底蕴最深厚的学科之一。一代代外文人严谨治学、勤于耕耘，取得了丰硕的办学成果，形成了鲜明的学科特色，培养了大批优秀外语人才，为我国外语教育发展贡献了积极力量。站在新征程的起点上，外文学科要坚持以习近平总书记致厦门大学建校100周年重要贺信精神领航，对标党中央对外语教育的新要求新期盼，发扬光荣传统，矢志奋进一流，砥砺办学、守正创新，开创外文学科建设发展新局面。

厦门大学校长张宗益致辞。主办方供图

哈佛大学讲席教授马丁·普契纳在视频致辞中回顾了过去两年来与厦大外文的友好合作，他表示，厦门大学始终具有开放的思想与多元的文化，期待能进一步推进外文学院的国际化进程。

哈佛大学讲席教授马丁·普契纳致辞。主办方供图

会上，厦大外文学院成立厦门大学文明交流互鉴研究中心。大会举行了中心揭牌暨共建协议签约仪式。

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