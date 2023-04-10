在曼谷国际书展的中国主题图书展区，当地读者向工作人员了解中国图书。人民网记者 孙广勇摄

人民网曼谷4月10日电 （记者孙广勇）第二十一届曼谷国际书展日前在泰国曼谷诗丽吉王后国家会议中心举行。作为泰国规模最大的年度书展，曼谷国际书展已发展成为东南亚地区图书和版权交易的重要平台，本届书展的主题为“图书塑造人”。中国出版机构携当代中国优秀图书参展，积极开展图书展示、版权洽谈、重点图书宣传和有声书展播，中国精品图书受到广泛关注。

记者一进入诗丽吉王后国家会议中心，就看到“打开书籍，打开世界”的海报，大厅台阶上坐满了正在阅读书籍的读者。通道上不少人背着书包、布袋，甚至推着购物车来选购图书。会议中心工作人员向记者介绍，三个展厅共布置了数百个展位，展出面积约1.8万平方米，来自泰国和其他国家、地区的300多家出版商参展。书展分为小说文学、儿童教育、漫画和国际图书等七大主题展区，读者可根据阅读兴趣在书海中徜徉，并与展商进行交流互动等。

中国主题图书展区吸引了大批观众。泰文版及英文版《习近平谈治国理政》、中文版《习近平走进百姓家》等精品图书被摆放在显要位置。一位叫素帕猜的大学老师正在展台前认真阅读图书。他对记者说：“泰国社会非常关注中国的发展变化，希望能通过这些图书了解中国取得辉煌成就的原因。期待阅读这些书后能更深刻地认识中国，了解中国领导人治国理政方略。”

泰国花草出版社代表威猜告诉记者，中国图书在泰国有广泛的阅读群体，“我们将引进更多中国图书，让泰国民众更全面地了解中国”。泰国出版商和书商协会主席表示：“书展为泰国读者提供了了解中国优秀图书、中国传统文化以及中国发展经验的机会，也为两国出版界的交流合作和市场拓展提供了良好平台，图书正成为促进泰中文化交流的纽带。”

本届书展由泰国出版商和书商协会主办，为期11天，将持续至4月9日。泰国出版商和书商协会表示，图书能帮助人们形成更加丰富的思想。协会鼓励读者与周围的人分享有益的书籍，共同促进阅读文化的形成。希望通过书展，让更多人热爱阅读，激发泰国人力资源的潜力，提升国家文化软实力。

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