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体验全球最长的滑索，在野外探险训练营受训——

探访阿联酋哈伊马角特色山区旅游

人民网记者管克江、任皓宇
2023年04月09日09:52 | 来源：人民网-国际频道
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说到阿联酋，普通游客第一个想到的地方就是迪拜。去年，迪拜共接待了1400多万游客。相较之下，作为阿联酋七个酋长国之一的哈伊马角并不起眼。可不久前，人民网记者到哈伊马角酋长国采访时，哈伊马角媒体办公室负责人赫巴·法提玛说，哈伊马角旅游资源独特。“我们有阿联酋最高的山峰，有全球最长的滑索，中东唯一一家贝尔·格里尔斯授权的野外探险训练营……”

哈伊马角到底有啥旅游资源呢？带着这些疑问，近日，人民网记者来到哈伊马角杰贝尔·贾伊斯山探访。

从市区出发行驶约30分钟，便来到贾伊斯山路入口，拐过几道弯，一片由集装箱改造的营地出现在山谷中。这里就是贝尔·格里尔斯野外探险训练营。自2021年开业以来，已有不少游客来此体验“荒野求生”。

记者的教练名叫马尔森，是约旦特种部队退役军官。他曾经和队员们一起在野外生存了76天，并在少数完成挑战的队员中排名第一。徒步山间，马尔森边走边教授大家如何辨别方向、如何搭建庇护所、如何快速生火……据介绍，这里是中东唯一一个由英国探险家、主持人贝尔·格里尔斯授权的野外探险训练营，不仅能提供不同时长的野外生存训练课程，还能体验攀岩、速降等项目。

马尔森正在进行野外生火指导。人民网记者 任皓宇摄

离开营地继续顺山路向上，“贾伊斯雪橇”项目门口的停车场停满了车辆。抬眼望去，1840米长的下降轨道顺山势蜿蜒，一辆辆雪橇滑轨车飞驰，传来阵阵尖叫声。“握把向后是刹车，握把向前是前进。不过滑高山雪橇，尽量不要刹车。唯一例外是避免同前车追尾。”系上安全带，雪橇轨道车被缓缓拉升。升至最高点，视线豁然开朗，蓝天白云，山峦起伏。来不及欣赏美景，车子已疾驰而下，左右腾挪，伴着山风掠下山脉。有购买多次票的游客，紧接着就开始了第二次的爬升。据了解，这一项目也是当前该区域最受欢迎的项目之一，于2022年2月开放运营，截至2022年年底，已吸引了超过10万名游客体验游玩。

山间几条横亘在空中的钢索极为醒目，那是记者本次要去体验的最后一个项目——“贾伊斯飞行”。该项目是目前世界最长高空滑索项目，绳索长2.83千米，出发地海拔高1680米，体验者时速可超过100公里。穿戴好护具，记者和同批游客由转运车拉至出发地。“山间如果风大，可能会有所摇晃，不要害怕；双手要时刻放在背后；个人物品都要收到背包里……”接受完安全指导后，游客排队上前被挂到绳索上，头在前，腿在后。准备好后，工作人员轻轻往前一送，游客就如飞鸟般俯冲而下。

游客在体验全球最长滑索。阿联酋勇士集团供图

包括贝尔·格里尔斯野外探险训练营、高山雪橇、“贾伊斯飞行”等在内的探险旅游项目都由阿联酋勇士集团运营。阿联酋勇士集团总经理约翰·罗杰斯表示：“哈伊马角没有高楼大厦，也没有令人头晕眼花的奢侈品商店，但这里有椰枣林、赛骆驼和沙海中的古堡。许多游客愿意来这里感受大自然。在贾伊斯山区，我们还在策划推进滑翔伞、热气球等更多项目，期待能够给游客带来更加丰富的旅游体验。”

野外露营。阿联酋勇士集团供图

哈伊马角地处阿联酋东北角，海景山色怡人。近年来，沙滩度假及山区旅游等特色旅游已成为该地区的热门旅游项目。数据显示，去年哈伊马角共有超过113万过夜游客，同比增长15.6%，这创造了拉斯海马游客人数的新纪录。哈伊马角旅游和发展局首席执行官拉基·菲利普斯表示，哈伊马角将致力于推动旅游业可持续发展，保护好独特的自然环境和当地社区，更好地吸引游客。

(责编：崔译戈、常红)

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