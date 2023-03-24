中国专家组为中老铁路员工组织应急医疗培训

人民网曼谷3月24日电（记者孙广勇）22日下午，中国人民解放军第八批援助老挝人民军医疗专家组在万象为部分老中铁路有限公司员工组织应急医疗培训，为中老铁路跨境客运列车的开通做准备。

此次在万象客运站针对客运突发情况的应急医疗培训由专家组授课，中老铁路运管中心客运人员、安保安检人员等参加。授课专家精心准备，考虑即将到来的老挝新年客运高峰和持续高温天气，耐心讲解了心肺复苏的概念、呼吸和心脏停搏的判断、正确进行心肺复苏、中暑急救等应急医疗知识，并对学员进行演示教学、现场考核。

中国驻老挝大使馆国防武官李兵向记者介绍，中老铁路跨境客运列车即将开通之际，此次培训提高了中老铁路运营服务团队的应急医疗处置能力，专家组用精湛的医术和实际行动为中老铁路护航。

2019年以来，为推进中老两军深入合作，提高老军卫勤保障能力，中国人民解放军已向老挝人民军103医院派遣多批医疗专家组。第八批援助老挝人民军医疗专家组共10人，来自空军军医大学西京医院。专家组在老挝开展工作以来，克服疫情、语言沟通、技术条件等困难，坚持开展医疗保障、临床传教等活动，先后完成首次线上MDT诊疗、多例疑难杂症的诊治，造福了患者、深化了中老传统友谊。

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