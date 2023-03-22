首尔中国文化中心举办“友城绘”中韩青少年绘画展

人民网首尔3月22日电 （记者 马菲）“水韵江苏与世界的对话”海外巡展——“友城绘”中韩青少年绘画展开幕式18日在首尔中国文化中心举行。本次活动由首尔中国文化中心、江苏省文化和旅游厅、江苏省人民政府外事办公室共同主办。首尔中国文化中心副主任孙燕，韩国美术协会美术教育委员长、韩国知名画家南基喜，中韩子女教育协会会长高洁以及60余名韩国小学生及家长出席本次活动。

开幕式上，首尔中国文化中心副主任孙燕介绍了展览情况。据介绍，该展共展出历届“友城绘”画展中由中韩青少年创作的优秀作品40幅，集中展示了中韩青少年出色的艺术想象力和创造力，彰显了年轻一代对本国文化的自信。“此次展览用画笔传递友谊，用艺术搭建沟通的桥梁，展览的举办一定会加深中韩对彼此的理解，夯实世代友好的民意基础。”

江苏省文旅厅副厅长李川在视频致辞中表示，“友城绘”是江苏重点打造的对外人文交流品牌活动，“水韵江苏”是江苏文旅的知名品牌，此次两大品牌联合旨在通过绘画这种跨越国界、跨越语言的表达形式，通过青少年的视角，用艺术向韩国民众介绍家乡，用绘画与韩国儿童缔结友谊。

江苏省外办副主任刘建东在视频致辞中表示，“友城绘”活动至今已走过了六个年头，通过画笔连接了江苏与全球300多对友好城市，从绘制美丽的家乡到畅想绿色的未来，为全球的孩子们提供了一个交流的平台。孩子们的作品中有水韵江苏的魅力、有江南水乡的故事、有对多元文化的理解、也有对未来地球村的畅想。“友城绘”的举办让青少年成为文明的使者，通过“共绘”达到“共情”，从而推动不同国家、不同民族、不同文化间的平等对话。

活动中，南基喜现场为大家点评、讲解了本次展览中部分作品。她说，展出的40幅作品都非常优秀，其中赵思淇的《江南水乡》拥有优秀的绘画表现力，王奕然的《未来电力世界》绘画手法细腻，方斯玄的《未来的科技》构图、笔触极具个人特色。“美术超越国界，绘画是连接世界的一种语言，本次展览对于加深中韩青少年的了解具有重要的意义。”

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